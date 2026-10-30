Kosmiczny cmentarz planet zombie. Taki sam los czeka Układ Słoneczny

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Astronomowie badają kosmiczny cmentarz, który składa się z białego karła oraz planet zombie. System J1328−1450 znajduje się około 1,6 tys. lat świetlnych od nas. Czy podobny los czeka nasz Układ Słoneczny? Naukowcy nie mają złudzeń i nasz system w przyszłości również może doświadczyć takich kataklizmów.

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Wizualizacja układu J1328−1450 z białym karłem otoczonym przez dyski szczątków po dawnych planetach.
Kosmiczny cmentarz planet zombie. Taki sam los czeka Układ Słoneczny.123RF/PICSEL

W skrócie

  • Astronomowie odkryli układ J1328−1450, w którym wokół białego karła krążą szczątki dwóch dawnych planet, tworząc unikalny system z podwójnym dyskiem kosmicznych odpadów.
  • System ten różni się od znanych dotąd struktur, ponieważ posiada wyraźną przerwę pomiędzy dwoma stabilnymi pierścieniami szczątków wokół martwej gwiazdy.
  • Symulacje wskazują, że za kilka miliardów lat Słońce przeobrazi się w czerwonego nadolbrzyma, co doprowadzi do zniszczenia wewnętrznych planet naszego Układu Słonecznego.
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Układ Słoneczny to w miarę spokojny system, gdzie panuje względna harmonia. Czy jednak będzie tak zawsze? Niestety, nie i przyszłość naszego zakątka w Drodze Mlecznej może ujawniać kosmiczny cmentarz z planetami zombie, który przykuł uwagę astronomów.

Kosmiczny cmentarz z białym karłem i planetami zombie

Astronomowie zwrócili uwagę na układ planetarny oddalony od nas o około 1,6 tys. lat świetlnych. Znajduje się tam biały karzeł sklasyfikowany pod nazwą J1328−1450 oraz szczątki dwóch planet, które są pozostałością po światach znajdujących się tam przed laty.

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Białe karły to pozostałości po większych gwiazdach podobnych do Słońca. J1328−1450 najpierw nadął się do rozmiarów czerwonego nadolbrzyma. Po to, aby z czasem eksplodować. W ten sposób powstała martwa gwiazda, która jest niewielka, bo pod względem rozmiarów zmieści się między Plutonem a ziemskim Księżycem.

Od pewnego czasu wiemy, że planety mogą przetrwać przemianę swojej gwiazdy centralnej, jednak jest to pierwszy znany przykład złożonego układu z podwójnym dyskiem szczątków i prawdopodobnie dwoma ocalałymi planetezymalami
wyjaśnia Nicola Gentille Fusillo, astronom z Università degli Studi di Trieste we Włoszech.

Obserwowany układ jest dosyć wyjątkowy. Kosmiczny cmentarz ma wyraźną przerwę pomiędzy dwoma stabilnymi pierścieniami. To o tyle ciekawe, że wszystkie dotychczas znane dyski szczątków wokół białych karłów miały postać pojedynczej, płaskiej, rotującej struktury. W tym przypadku jest inaczej.

"Układ ten stanowi rzadki wgląd w gwałtowny, chaotyczny proces, w wyniku którego układ planetarny dobiega końca. Sugeruje on również, że wokół martwych gwiazd mogą istnieć struktury dyskowe znacznie bardziej złożone niż dotychczas sądzono" - dodaje Gentile Fusillo, członkini zespołu badawczego z Obserwatorium Astronomicznego w Trieście.

Układ Słoneczny czeka podobny los

Obserwacje białego karła J1328−1450 i pobliskich planet zombie nie nastrajają optymistycznie. W rzeczywistości martwa gwiazda kiedyś przypominała Słońce. Czy to oznacza, że podobny los czeka Układ Słoneczny?

Nasz Układ Słoneczny czeka niestety podobny los. Na szczęście tego nie doczekamy, bo katastroficzne wydarzania będą miały miejsce dopiero za kilka mld lat. Najpierw Słońce przeobrazi się w czerwonego nadolbrzyma. Według różnych symulacji gwiazda może rozdąć się nawet do orbity Ziemi, a kto wie czy nawet nie Marsa.

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To sprawi, że wewnętrzne planety Układu Słonecznego czeka katastrofa. Nawet jeśli Ziemia to przetrwa, to z pewnością nie będzie przypominać świata, który znamy dziś. Ostatecznie gwiazda eksploduje i pozostanie po niej biały karzeł.

Astronomowie odkryli ślady kolejnego cukru w Drodze Mlecznej© 2026 Associated Press
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