Kosmiczny Teleskop Hubble'a. NASA szuka sposobu na ratunek

W skrócie NASA poszukuje prywatnych partnerów, którzy pomogą wydłużyć czas pracy Kosmicznego Teleskopu Hubble'a znajdującego się na niskiej orbicie okołoziemskiej.

Agencja opublikowała zapytanie RFI, chcąc poznać możliwości sektora komercyjnego w zakresie serwisowania teleskopu oraz bezpiecznego ściągnięcia go z orbity.

Hubble był dotychczas czterokrotnie serwisowany przez astronautów NASA podczas lotów wahadłowców, a ostatnia taka operacja miała miejsce w 2009 roku.

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Kosmiczny Teleskop Hubble'a znajduje się na orbicie okołoziemskiej od ponad 36 lat. Mimo to nadal działa i jest cennym obserwatorium dla astronomów. NASA zdaje sobie jednak sprawę z tego, że teleskop będzie opadać i trzeba go będzie w końcu ratować. Dlatego agencja już teraz szuka ewentualnych rozwiązań.

NASA szuka sposobów na uratowanie Kosmicznego Teleskopu Hubble'a

NASA udostępniła prywatnemu sektorowi kosmicznemu zapytanie RFI, gdzie chce uzyskać informacje o możliwościach branży z zakresu serwisowania Kosmicznego Teleskopu Hubble'a na orbicie okołoziemskiej.

Przed Hubble’em wciąż stoją ważne zadania naukowe, dlatego powinniśmy rozważyć każdą rozsądną opcję, która pozwoli mu jak najdłużej kontynuować pracę

"Jeśli istnieją innowacyjne i opłacalne sposoby na wydłużenie czasu eksploatacji urządzenia znajdującego się już na orbicie, jesteśmy winni amerykańskim podatnikom oraz społeczności naukowej zbadanie tych możliwości. Wydłużenie życia Hubble'a oznaczałoby więcej odkryć, więcej badań naukowych i więcej szans na poszerzenie naszego rozumienia wszechświata" - dodał Isaacman.

Samo zapytanie ma kilka celów. NASA chce uzyskać informacje o możliwościach prywatnego sektora kosmicznego z zakresu podniesienia orbity Kosmicznego Teleskopu Hubble'a czy jego serwisowaniu w kosmosie, co mogłoby na przykład zwiększyć jego możliwości, a nie tylko usuwać usterki. Pod uwagę bierze się także bezpieczne ściągnięcie obserwatorium z orbity okołoziemskiej po zakończeniu jego misji.

Kosmiczny Teleskop Hubble'a w przeszłości serwisowany przez astronautów NASA

NASA dotychczas przeprowadziła cztery misje serwisowe Kosmicznego Teleskopu Hubble'a, z których jedna wymagała dwóch startów wahadłowców. Były to akcje przeprowadzone przez astronautów latających promami kosmicznymi. Ostatnia z nich miała miejsce w dniach 11-24 maja 2009 r. z użyciem wahadłowca Atlantis.

Jakiś czas temu padła propozycja, aby jedną z misji mogło zorganizować SpaceX z użyciem kapsuły Dragon, ale skończyło się na samym pomyśle i nic więcej z tego nie wyszło.