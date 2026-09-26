Kosmiczny Teleskop Hubble'a okrążył 200 tys. razy Ziemię. Po 36 latach

W skrócie Kosmiczny Teleskop Hubble'a osiągnął kamień milowy, wykonując 200 tysięcy okrążeń wokół Ziemi w ciągu ponad 36 lat swojej misji w przestrzeni kosmicznej.

Obserwatorium przebyło w tym czasie dystans 8 mld kilometrów i przeprowadziło ponad 1,7 mln obserwacji, znacząco przekraczając pierwotnie planowany czas pracy.

Teleskop Hubble'a aktualnie bada tempo rozszerzania się wszechświata, analizując gromadę galaktyk MACS J0417, która działa jako naturalna soczewka grawitacyjna.

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Kosmiczny Teleskop Hubble'a został wyniesiony w kosmos na orbitę okołoziemską wahadłowcem Discovery w 1990 r. Początkowo jego misję NASA planowała na kilkanaście lat. Tymczasem upłynęło już ponad 36 lat i obserwatorium ma się dobrze. Przy okazji osiągnęto niezwykły kamień milowy w całej historii misji.

Kosmiczny Teleskop Hubble'a okrążył Ziemię 200 tys. razy

Wspomniany kamień milowy został osiągnięty 19 września. Tego dnia Kosmiczny Teleskop Hubble'a wykonał 200-tysięczne okrążenie Ziemi. W tym czasie obserwatorium pokonało 8 mld kilometrów i przeprowadziło ponad 1,7 mln obserwacji.

NASA początkowo planowała misję Kosmicznego Teleskopu Hubble'a na maksymalnie 15 lat. Tymczasem dziś upłynęło już ponad 36 lat i obserwatorium nadal ma się dobrze oraz ciągle umożliwia prowadzenie badań kosmosu.

Po ponad 36 latach pracy w kosmosie teleskop Hubble’a wciąż osiąga nowe szczyty pod względem efektywności naukowej i znaczenia prowadzonych badań

"Jego unikalna zdolność do obserwacji i analizy światła w zakresie ultrafioletu oraz światła widzialnego stanowi uzupełnienie możliwości teleskopów NASA: Jamesa Webba oraz teleskopu kosmicznego Romana. W rezultacie zapotrzebowanie na czas obserwacyjny Hubble'a pozostaje wysokie - astronomowie wnioskują o przydział czasu około siedmiokrotnie przewyższającego roczne zasoby dostępne w ramach tego programu" - czytamy w oświadczeniu NASA.

Kosmiczny Teleskop Hubble'a bada jedną z największych zagadek wszechświata

Przy okazji NASA ujawniła, że Kosmiczny Teleskop Hubble'a w trakcie pokonywania 200-tysięcznego okrążenia Ziemi, badał jedną z najważniejszych zagadek wszechświata - tempo jego ekspansji.

Gromada MACS J0417 uchwycona przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a. NASA, ESA, STScI, M. Pascale (UCLA); Image Processing: J. DePasquale (STScI) NASA

NASA udostępniła zdjęcie widoczne wyżej, na którym uchwycono gromadę galaktyk MACS J0417. Działa ona jak soczewka grawitacyjna. W ten sposób zagina i powiększa światło innych obiektów. Obserwacje związane są z supernową Atena, którą w 2025 r. odkrył Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. Astronomowie twierdzą, że będzie ponownie widoczna do marca 2027 r.

Czas zmierzony w pojawieniu się supernowej pozwoli zmapować masę MACS J0417. W konsekwencji uda się udoskonalić wiedzę na temat tempa ekspansji wszechświata.

Kosmiczny Teleskop Hubble'a w końcu spadnie

NASA nie ma złudzeń. Kosmiczny Teleskop Hubble'a nie będzie działać bez końca. Obserwatorium obniża swoją wysokość i w końcu kiedyś wpadnie w atmosferę Ziemi. Chcąc go ratować, potrzebna będzie specjalna misja, która umożliwi wyniesienie teleskopu na wyższą orbitę.

Konkretnych planów na razie nie ma. Wcześniej na Kosmicznym Teleskopie Hubble'a przeprowadzono kilka akcji serwisowych z udziałem astronautów. Ostatnią z nich był lot STS-125 promu Atlantis w 2009 r.