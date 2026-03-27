Układ Słoneczny jest pełen komet i jednym z ciekawszych obiektów tego typu jest 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák. To ciało niebieskie, które czeka zgubny los. Potwierdzają to obserwacje naukowców, którzy wykorzystali potężny Kosmiczny Teleskop Hubble'a.

Kometa 41P obserwowana przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a dokonała zmiany obrotu

41P/Tuttle-Giacobini-Kresák należy do rodziny komet Jowisza, co oznacza, że jest obiektem krótkookresowym. Przybyła z pasa Kuipera na obrzeżach Układu Słonecznego i następnie została przechwycona przez grawitację gazowego olbrzyma. Uczeni nie mają złudzeń. Czeka ją zagłada.

Naukowcy wykorzystali do obserwacji obiektu Kosmiczny Teleskop Hubble'a i dzięki niemu dostrzegli coś bardzo niepokojącego. Kometa 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák nagle dokonała zmiany kierunku obrotu. Dlaczego tak się stało? Prawdopodobnie jest to wynikiem odgazowania, do którego doszło po ostatnim peryhelium, czyli zbliżeniu się do Słońca.

Strumy gazu wydobywające się z powierzchni mogą działać jak małe silniki. Jeśli te dżety są nierównomiernie rozłożone, mogą radykalnie zmienić sposób obrotu komety, zwłaszcza małej

To zdarzenie, które będzie miało bardzo poważne konsekwencje. Jak duże?

Kometa 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák ulegnie rozpadowi

Nagła zmiana kierunku obrotu wywoła działanie sił odśrodkowych. Będą one na tyle duże, że kometa 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák po prostu rozpadnie się na mniejsze fragmenty, bo całość nie będzie mogła zostać utrzymana w dotychczasowej strukturze.

Spodziewam się, że to jądro bardzo szybko ulegnie samozniszczeniu

Jądro komety ma zaledwie kilometr średnicy, a więc jest zbyt małe, aby było w stanie sprostać działaniu dużych sił odśrodkowych. Prędkość obrotową uczeni postanowili zmierzyć na podstawie krzywej blasku.

Ostatnie peryhelium komety miało miejsce we wrześniu 2022 r. Dotychczas takich zdarzeń w historii tego obiektu było mnóstwo i to doprowadzało pomału do odgazowywania. W końcu doszło do sytuacji, że 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák dłużej już takich procesów nie zniesie, co doprowadzi do rozpadu.

