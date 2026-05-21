Kosmiczny Teleskop Hubble'a znajduje się w kosmosie od ponad 35 lat i co chwilę dostarcza nam niesamowite widoki z bliższego i bardziej odległego wszechświata. Na nowym zdjęciu udostępnionym przez NASA możemy obejrzeć niezwykłą galaktykę. Co ją wyróżnia na tle innych obiektów tego typu?

Niezwykła galaktyka NGC 1266 uchwycona przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a

Wspomniana galaktyka sfotografowana przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a została sklasyfikowana pod nazwą NGC 1266, która jest od nas oddalona o około 100 mln lat świetlnych. Obiekt jest niezwykły i znajduje się na etapie, którego możliwość obejrzenia należy do rzadkości.

NGC 1266 to galaktyka soczewkowata i na zdjęciu z Kosmicznego Teleskopu Hubble'a znajduje się w stadium przejściowym. Świadczy o tym brak wyraźnych ramion spiralnych, które mają liczne obiekty tego typu. Można dostrzec jasne centrum oraz charakterystyczne kształty. W oczy rzucają się także brązowo-czerwone plamy pyłu.

Galaktyka soczewkowata NGC 1266 uchwycona przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a. NASA, ESA, K. Alatalo (STScI); Image Processing: G. Kober (NASA/Catholic University of America) NASA

Astronomowie twierdzą, że jest to stadium przejściowe, które jest wynikiem kosmicznej kolizji NGC 1266 z inną galaktyką. Mogło do tego dojść około 500 mln lat temu. Na zdjęciu z Kosmicznego Teleskopu Hubble'a można zobaczyć efekt, który powstał po ustaniu silnych procesów gwiazdotwórczych.

Galaktyki soczewkowate stadium przejściowym między spiralnymi a eliptycznymi

Galaktyki soczewkowate są sklasyfikowane przez astronomów w kategorii pomostu między obiektami spiralnymi (jak Droga Mleczna) a eliptycznymi. W przypadku podobieństw do naszej galaktyki jest to z pewnością płaski dysk oraz centralne zgrubienie.

W porównaniu do galaktyk eliptycznych wyróżnia się brak charakterystycznych ramion spiralnych czy nieobecność silnych ośrodków gwiazdotwórczych. W przypadku NGC 1266 ta druga przypadłość może być efektem przechwycenia zbyt duże ilości materii przez centralną supermasywną czarną dziurę.

Dla astronomów tego typu obiekty są cennym źródłem informacji o procesach powstawania oraz dalszej ewolucji galaktyk. Również pod kątem zrozumienia wpływu supermasywnych czarnych dziur i tworzenia się ośrodków rodzących nowe gwiazdy.





