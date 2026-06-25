Kosmiczny Teleskop Hubble'a ma ponad 35 lat i nadal zaskakuje. Potężne obserwatorium ma mniejsze możliwości w porównaniu do Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, które pozwoliło na odkrycie pradawnych galaktyk istniejących w pierwszych kilkuset mln lat po Wielkim Wybuchu. Tymczasem obiekt o nazwie MXDFz4.4 udowodnił, że przełamanie kolejnych barier jest możliwe.

Pradawna galaktyka uchwycona przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a

Kosmiczny Teleskop Hubble'a, choć nie dysponuje tak dużymi możliwościami z zakresu obrazowania starożytnego wszechświata co JWST, tak zdołał uchwycić na zdjęciu bardzo starty obiekt. To galaktyka sklasyfikowana pod nazwą MXDFz4.4.

Kosmiczny Teleskop Hubble'a uchwycił promieniowanie ultrafioletowe z galaktyki MXDFz4.4. Jest to o tyle ciekawe, że powinno być ono widoczne tylko wtedy, gdy otaczający je gaz uległ już jonizacji.

Obserwację takiej galaktyki uważano za niemożliwą

Pradawna galaktyka MXDFz4.4 uchwycona przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a. NASA/ESA/CSA/STScI/Ilias Goovaerts and Anton Koekemoer (STScI)/Marc Rafelski (STScI, JHU)/ Image Processing: Alyssa Pagan (STScI) materiał zewnętrzny

"Naukowcy spodziewali się, że mgła obojętnego wodoru, która wypełniała wczesny wszechświat, będzie zbyt gęsta i zasłoni widok na jego światło jonizujące. Hubble nie tylko dostrzegł to światło, ale także pomógł odkryć niesamowite szczegóły dotyczące charakterystyki galaktyki" - dodaje Ilias Goovaerts, który kierował zespołem naukowców opisujących nowe odkrycie.

Galaktyka MXDFz4.4 100 razy mniejsza od Drogi Mlecznej

MXDFz4.4 to pradawna galaktyka, której wiek szacuje się na około 12,37 mld lat. To oznacza, że istniała już w pierwszym 1,5 mld lat po Wielkim Wybuchu. Obiekt zidentyfikowano dzięki MUSE eXtremely Deep Field (MXDF) podczas obserwacji prowadzonych z wykorzystaniem Bardzo Dużego Teleskopu (VLT) w Chile, który należy do ESO.

Obserwowana galaktyka wtedy była niewielka. Jej rozmiar oszacowano na około 100 razy mniejszy od Drogi Mlecznej. To oznacza, że jej średnica wynosiła ponad 12 mld lat temu około tys. lat świetlnych. Mimo to bardzo szybko "produkowała" nowe gwiazdy. Z prędkością około 10 razy większą w porównaniu do naszego zakątka wszechświata.

Wyniki badań udostępniono 23 czerwca na łamach The Astrophisical Journal.



