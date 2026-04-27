Kosmiczny Teleskop Hubble'a uchwycony przez satelitę. Rewelacyjne zdjęcie

W skrócie Kosmiczny Teleskop Hubble'a został sfotografowany z orbity przez satelitę konstelacji WorldView Legion firmy Vantor z odległości 61,8 km.

Teleskop obchodził 36. urodziny i wciąż działa, dostarczając spektakularne obrazy wszechświata.

Od wystrzelenia w 1990 roku Hubble przeszedł pięć akcji serwisowych i rozważane są misje ratunkowe, które mogą wydłużyć czas jego pracy.

Kosmiczny Teleskop Hubble'a znajduje się na orbicie okołoziemskiej od kilku dekad i nadal działa. W zeszłym tygodniu potężne obserwatorium NASA i ESA obchodziło 36. urodziny. Jednym z prezentów z tej okazji jest zdjęcie, które udało się uchwycić z kosmosu przez jednego z satelitów firmy Vantor.

Kosmiczny Teleskop Hubble'a uchwycony na zdjęciu przez satelitę Vantor

Zdjęcie zrobił jeden z satelitów konstelacji WorldView Legion firmy Vantor. Na obrazie udało się uchwycić Kosmiczny Teleskop Hubble'a i trzeba przyznać, że widać naprawdę wiele szczegółów. Stało się to możliwe za sprawą niewielkiej odległości dzielącej statek od obserwatorium.

Z informacji przekazanych przez firmę Vantor wynika, że jego satelita sfotografował Kosmiczny Teleskop Hubble'a z odległości zaledwie 61,8 kilometra. Na uzyskanym obrazie wyraźnie widać korpus teleskopu, rozłożone panele, osłonę termiczną czy otwartą pokrywę z przodu, gdzie znajduje się instrument.

Przez ponad trzy dekady Hubble rozszerzał nasze zrozumienie wszechświata — dostarczając oszałamiających obrazów i przełomowej nauki, które nadal inspirują

Kosmiczny Teleskop Hubble'a ma już 36 lat

Potężne obserwatorium zostało wystrzelone w kosmos w 1990 r. wahadłowcem Discovery w ramach misji STS-31. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem agencji NASA oraz ESA. Przez lata stał się najważniejszym instrumentem do badań wszechświata umieszczonym w przestrzeni kosmicznej.

Mimo upływu lat Kosmiczny Teleskop Hubble'a nadal ma się dobrze i ciągle dostarcza nam niesamowite widoki z bliższych oraz bardziej oddalonych regionów wszechświata. Historycznym momentem było "pierwsze światło" zarejestrowane 20 maja 1990 r. Do tej pory obserwatorium przechwyciło mnóstwo zdjęć, które stały się podstawami dla kilkunastu tys. prac naukowych.

Kosmiczny Teleskop Hubble'a od momentu wystrzelenia miał pięć akcji serwisowych z udziałem astronautów. Ostatnia z nich odbyła się w maju 2009 r. Obserwatorium ciągle opada i z czasem spłonie w atmosferze Ziemi. Pod uwagę bierze się różne koncepcje misji ratunkowych, które pozwoliłyby na wydłużenie czasu pracy instrumentu o kolejne lata.

