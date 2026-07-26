Kosmiczny Teleskop Hubble'a zaobserwował kosmiczne pociski. "32 mln km/h"

W skrócie Kosmiczny Teleskop Hubble'a zaobserwował w układzie V445 Puppis wyrzuty materii przypominające pociski, które poruszają się z prędkością 32 mln km/h.

Obiekt V445 Puppis jest jedyną znaną nauce nową helową w Drodze Mlecznej, w której procesie biorą udział białe karły odzierające z materii swojego towarzysza.

Naukowcy badający zjawisko od ponad dwóch dekad wskazują, że pochodzenie tych nietypowych gazowych pocisków bogatych w tlen pozostaje dla astronomów zagadką.

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Kosmiczny Teleskop Hubble'a to obserwatorium, które ma już kilka dekad, a mimo to nadal pozwala na dokonywanie przełomowych obserwacji. Jedną z nich są "kosmiczne pociski", które poruszają się z niesamowitą prędkością.

Kosmiczne pociski zaobserwowane przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a

Kosmiczny Teleskop Hubble'a został skierowany na kosmiczną eksplozję sklasyfikowaną pod nazwą V445 Puppis, którą zaobserwowano w 2000 r. Jak dotąd jest to jedyna nowa helowa dostrzeżona w naszej galaktyce.

Obiekt jest na tyle wyjątkowy w skali całej Drogi Mlecznej, że naukowcy poświęcili na jego obserwacje naprawdę dużo czasu. Są prowadzone od ponad dwóch dekad, ale sporo tajemnic było niewyjaśnionych. Wynikało to m.in. z chmur pyłowych otaczających nową.

Nowa helowa V445 Puppis. John Mills / University of Warwick materiał zewnętrzny

Obserwacje przeprowadzone z użyciem Kosmicznego Teleskopu Hubble'a wykazały, że z V445 Puppis wystrzeliwane są kosmiczne pociski rozpędzone do niesamowitej prędkości 32 mln km/h. Są to skupiska gazu potencjalnie bogatego w tlen. Skąd to wiadomo?

Pochodzenie tych pocisków pozostaje zagadką. Podejrzewamy, że powstały one po wybuchu, ale pocisków tego rodzaju nie zaobserwowano w żadnej innej nowej

Nowe helowe powstają w wyniku aktywności martwych gwiazd

Nowe helowe są rzadkością i V445 Puppis jest tego idealnym przykładem. Udział w zjawisku biorą białe karły, czyli martwe gwiazdy. Dochodzi tu do odzierania materii bogatej w hel, ale przy okazji ubogiej w wodór. Tak powstaje rzadka gwiazda helowa. Natomiast typowe nowe są efektem eksplozji w wyniku nagromadzenia skradzionej materii gwiezdnej bogatej w wodór, a nie hel.

"Sprawcy tej galaktycznej erupcji pozostają nierozwiązaną zagadką od 25 lat, dlatego tak ekscytujące jest potwierdzenie, że ta nowa helowa była wynikiem akrecji gwiazdy helowej na białego karła" - dodaje John Mills.

Obserwacje na V445 Puppis ujawniły coś jeszcze. To możliwość przekształcenia nowej w zupełnie nowy rodzaj eksplozji. Astronomowie twierdzą, że obiekt może wybuchnąć ponownie, bo żywi się towarzyszem, którego odziera z materii.



