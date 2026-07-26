Kosmiczny Teleskop Hubble'a zaobserwował kosmiczne pociski. "32 mln km/h"

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Kosmiczny Teleskop Hubble'a dokonał ciekawego odkrycia. Astronomowie zaobserwowali eksplozję gwiazdy w Drodze Mlecznej, która wyrzuca z siebie "kosmiczne pociski". Są one rozpędzone do prędkości aż 32 mln km/h. Mowa o zdarzeniu o nazwie V445 Puppis, które jest jedyną znaną "nową helową" w galaktyce.

Obserwacja kosmicznych pocisków z układu V445 Puppis przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a
Kosmiczny Teleskop Hubble'a zaobserwował kosmiczne pociski. "32 mln km/h".123RF/PICSEL

W skrócie

  • Kosmiczny Teleskop Hubble'a zaobserwował w układzie V445 Puppis wyrzuty materii przypominające pociski, które poruszają się z prędkością 32 mln km/h.
  • Obiekt V445 Puppis jest jedyną znaną nauce nową helową w Drodze Mlecznej, w której procesie biorą udział białe karły odzierające z materii swojego towarzysza.
  • Naukowcy badający zjawisko od ponad dwóch dekad wskazują, że pochodzenie tych nietypowych gazowych pocisków bogatych w tlen pozostaje dla astronomów zagadką.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

Kosmiczny Teleskop Hubble'a to obserwatorium, które ma już kilka dekad, a mimo to nadal pozwala na dokonywanie przełomowych obserwacji. Jedną z nich są "kosmiczne pociski", które poruszają się z niesamowitą prędkością.

Kosmiczne pociski zaobserwowane przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a

Kosmiczny Teleskop Hubble'a został skierowany na kosmiczną eksplozję sklasyfikowaną pod nazwą V445 Puppis, którą zaobserwowano w 2000 r. Jak dotąd jest to jedyna nowa helowa dostrzeżona w naszej galaktyce.

Obiekt jest na tyle wyjątkowy w skali całej Drogi Mlecznej, że naukowcy poświęcili na jego obserwacje naprawdę dużo czasu. Są prowadzone od ponad dwóch dekad, ale sporo tajemnic było niewyjaśnionych. Wynikało to m.in. z chmur pyłowych otaczających nową.

Dwa jasne, żółto-pomarańczowe skupiska światła o rozmytych krawędziach, ustawione blisko siebie na ciemnym tle.
Nowa helowa V445 Puppis.John Mills / University of Warwickmateriał zewnętrzny

Obserwacje przeprowadzone z użyciem Kosmicznego Teleskopu Hubble'a wykazały, że z V445 Puppis wystrzeliwane są kosmiczne pociski rozpędzone do niesamowitej prędkości 32 mln km/h. Są to skupiska gazu potencjalnie bogatego w tlen. Skąd to wiadomo?

Pochodzenie tych pocisków pozostaje zagadką. Podejrzewamy, że powstały one po wybuchu, ale pocisków tego rodzaju nie zaobserwowano w żadnej innej nowej
powiedział w oświadczeniu członek zespołu, John Mills, badacz z Uniwersytetu Warwick w Wielkiej Brytanii.

Nowe helowe powstają w wyniku aktywności martwych gwiazd

Nowe helowe są rzadkością i V445 Puppis jest tego idealnym przykładem. Udział w zjawisku biorą białe karły, czyli martwe gwiazdy. Dochodzi tu do odzierania materii bogatej w hel, ale przy okazji ubogiej w wodór. Tak powstaje rzadka gwiazda helowa. Natomiast typowe nowe są efektem eksplozji w wyniku nagromadzenia skradzionej materii gwiezdnej bogatej w wodór, a nie hel.

"Sprawcy tej galaktycznej erupcji pozostają nierozwiązaną zagadką od 25 lat, dlatego tak ekscytujące jest potwierdzenie, że ta nowa helowa była wynikiem akrecji gwiazdy helowej na białego karła" - dodaje John Mills.

Obserwacje na V445 Puppis ujawniły coś jeszcze. To możliwość przekształcenia nowej w zupełnie nowy rodzaj eksplozji. Astronomowie twierdzą, że obiekt może wybuchnąć ponownie, bo żywi się towarzyszem, którego odziera z materii.

Zobacz również:

Kosmiczny Teleskop Hubble'a uchwycił niezwykłą galaktykę. Etap przejściowy.
Nauka

Kosmiczny Teleskop Hubble'a uchwycił niezwykłą galaktykę. Stadium przejściowe

Dawid Długosz
Dawid Długosz


Astronomowie odkryli ślady kolejnego cukru w Drodze Mlecznej© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze