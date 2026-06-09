Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba pobił kolejny rekord. Tym razem potężne obserwatorium wykorzystano do "zważenia" odległej supermasywnej czarnej dziury, która istniała w kilku pierwszych mld lat po powstaniu wszechświata. Co to za obiekt?

Odległa supermasywna czarna dziura "zważona" przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba

Supermasywna czarna dziura znajduje się w sercu galaktyki MRG-M0138. Naukowcy wykorzystali Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba w celu oszacowania jej masy i w tym celu sięgnęli po technikę, która w przeszłości pozwoliła na "zważenie" Sagittariusa A* z centrum Drogi Mlecznej.

Uczeni oszacowali, że supermasywna czarna dziura z galaktyki MRG-M0138 ma masę około 6 mld mas Słońca! Dla porównania Sagittarius A* ma masę około 4,3 mln razy większą od gwiazdy Układu Słonecznego. Obiekt znajduje się około 10 mld lat świetlnych od nas, a więc jest naprawdę daleko.

Galaktyka MRG-M013 z soczewką, którą Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba wykorzystał do zważenia odległej supermasywnej czarnej dziury w galaktyce MRG-M0138. NASA/JWST NASA

W tym celu naukowcy sięgnęli po technikę opartą na śledzeniu ruchu gwiazd w sercu MRG-M0138 w połączeniu z soczewkowaniem grawitacyjnym. W ten sposób udało się przy okazji ustanowić nowy rekord w tego typu badaniach z użyciem Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba.

Astronomowie po raz pierwszy wykorzystali technikę pomiaru na tak dużą odległość

Wspomniana technika oparta na śledzeniu ruchu gwiazd w pobliżu czarnej dziury była wykorzystywana już wcześniej, ale na obiektach znacznie bliższym nas. Tak "zważono" Sagittariusa A*, ale ten znajduje się "zaledwie" 26 tys. lat świetlnych od nas.

Rekordową czarną dziurą z masą oszacowaną w taki sposób był obiekt oddalony o 700 mln lat świetlnych od nas. Dzięki połączeniu tej techniki z Kosmicznym Teleskopem Jamesa Webba udało się tego dokonać na ciele niebieskim znajdującym się około 15 razy dalej.

Możemy teraz przeprowadzić pełniejszy spis ewolucji czarnych dziur w czasie i wnioskować o ich roli w kształtowaniu ewolucji galaktyk

Uzyskane wyniki są przełomowe i otwierają możliwość do oszacowania mas innych odległych czarnych dziur z serc galaktyk. Co za tym idzie, pozwoli to rozszerzyć zakres badań nad wczesnym wszechświatem oraz jego ewolucją.





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