Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba "zważył" monstrualną czarną dziurę
Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba zważył czarną dziurę "uśpionego olbrzyma". Monstrualny obiekt znajduje się 10 mld lat świetlnych od nas. Jego masa to aż 6 mld mas Słońca. Jest to najodleglejsza supermasywna czarna dziura, której masę udało się oszacować naukowcom z wykorzystaniem takiej techniki. Uczeni mówią o przełomie.
Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba pobił kolejny rekord. Tym razem potężne obserwatorium wykorzystano do "zważenia" odległej supermasywnej czarnej dziury, która istniała w kilku pierwszych mld lat po powstaniu wszechświata. Co to za obiekt?
Odległa supermasywna czarna dziura "zważona" przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba
Supermasywna czarna dziura znajduje się w sercu galaktyki MRG-M0138. Naukowcy wykorzystali Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba w celu oszacowania jej masy i w tym celu sięgnęli po technikę, która w przeszłości pozwoliła na "zważenie" Sagittariusa A* z centrum Drogi Mlecznej.
Uczeni oszacowali, że supermasywna czarna dziura z galaktyki MRG-M0138 ma masę około 6 mld mas Słońca! Dla porównania Sagittarius A* ma masę około 4,3 mln razy większą od gwiazdy Układu Słonecznego. Obiekt znajduje się około 10 mld lat świetlnych od nas, a więc jest naprawdę daleko.
W tym celu naukowcy sięgnęli po technikę opartą na śledzeniu ruchu gwiazd w sercu MRG-M0138 w połączeniu z soczewkowaniem grawitacyjnym. W ten sposób udało się przy okazji ustanowić nowy rekord w tego typu badaniach z użyciem Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba.
Astronomowie po raz pierwszy wykorzystali technikę pomiaru na tak dużą odległość
Wspomniana technika oparta na śledzeniu ruchu gwiazd w pobliżu czarnej dziury była wykorzystywana już wcześniej, ale na obiektach znacznie bliższym nas. Tak "zważono" Sagittariusa A*, ale ten znajduje się "zaledwie" 26 tys. lat świetlnych od nas.
Rekordową czarną dziurą z masą oszacowaną w taki sposób był obiekt oddalony o 700 mln lat świetlnych od nas. Dzięki połączeniu tej techniki z Kosmicznym Teleskopem Jamesa Webba udało się tego dokonać na ciele niebieskim znajdującym się około 15 razy dalej.
Możemy teraz przeprowadzić pełniejszy spis ewolucji czarnych dziur w czasie i wnioskować o ich roli w kształtowaniu ewolucji galaktyk
Uzyskane wyniki są przełomowe i otwierają możliwość do oszacowania mas innych odległych czarnych dziur z serc galaktyk. Co za tym idzie, pozwoli to rozszerzyć zakres badań nad wczesnym wszechświatem oraz jego ewolucją.