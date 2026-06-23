Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman to kolejne potężne obserwatorium NASA, nad którym prace zakończono kilka miesięcy temu. Następnie przeprowadzono gruntowne testy. Amerykańska agencja chce go wystrzelić w kosmos jeszcze latem br. Teleskop dotarł na Florydę, skąd odbędzie się start.

Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman dotarł na Florydę do centrum NASA

W niedzielę 21 czerwca Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman dotarł do Centrum Kosmicznego Kennedy'ego na Florydzie, gdzie zostaną przeprowadzone kolejne prace przed planowanym startem.

Wcześniej nowy teleskop znajdował się w Centrum Lotów Kosmicznych Goddard NASA w Greenbelt (w stanie Maryland). Transport odbył się z wykorzystaniem barki Pegasus. Centrum Kosmiczne Kennedy'ego to już ostatni przystanek nowego obserwatorium przed lotem w kosmos.

Otwarcie kontenera z ładunkiem odbyło się 22 czerwca w specjalnej śluzie powietrznej PHSF. Następnie ważący ponad 8 ton teleskop trafił do hermetycznego pomieszczenia, gdzie odbędą się dalsze prace związane z przygotowaniem Romana do startu. Prace te obejmą m.in. weryfikację techniczną kluczowych elementów czy napełnienie zbiorników około 1100 l paliwa, które pozwoli dostarczyć teleskop na właściwą orbitę.

NASA wystrzeli Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman rakietą SpaceX

Start nowego obserwatorium planowany jest na 30 sierpnia. NASA powierzyła misję firmie SpaceX, która wykorzysta potężną rakietę Falcon Heavy. Docelowo Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman znajdzie się w punkcie L2 w odległości około 1,6 mln km od Ziemi i po stronie przeciwnej od Słońca.

Misja Kosmicznego Teleskopu Nancy Grace Roman została zaplanowana na co najmniej 5 lat, ale z możliwością przedłużenia. Jeśli obserwatorium będzie działać, to zapewne badania będą prowadzone dłużej.

Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman został ukończony przed czasem i ponadto NASA zmieściła się w zaplanowanym budżecie. Obserwatorium ma szukać m.in. nowych egzoplanet. Agencja wierzy, że pozwoli znaleźć nawet 100 tys. światów pozasłonecznych. Ponadto zostanie wykorzystany do zgłębienia tajemnic przyspieszającego procesu ekspansji wszechświata.





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