Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman. Gdzie oglądać start NASA?

W skrócie Start Kosmicznego Teleskopu Nancy Grace Roman przy użyciu rakiety Falcon Heavy zaplanowano na niedzielę 30 sierpnia o godzinie 13:26 czasu polskiego.

Transmisję z wydarzenia będzie można obejrzeć na oficjalnych kanałach SpaceX oraz NASA, a w razie problemów przewidziano termin zapasowy na poniedziałek 31 sierpnia.

Teleskop o średnicy zwierciadła 2,4 metra zajmie się badaniem ciemnej energii oraz poszukiwaniem egzoplanet, dysponując polem widzenia 100 razy większym niż w teleskopie Hubble'a.

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NASA sfinalizowała Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman w zeszłym roku i następnie rozpoczęto jego intensywne testy. W czerwcu potężne obserwatorium trafiło na Florydę do Centrum Kosmicznego im. Kennedy'ego, gdzie rozpoczęto prace związane z przygotowaniem do startu.

Gdzie oglądać start Kosmicznego Teleskopu Nancy Grace Roman?

NASA powierzyła wystrzelenie Kosmicznego Teleskopu Nancy Grace Roman firmie SpaceX już kilka lat temu i wiemy, że misja zostanie zrealizowana z wykorzystaniem wielkiej rakiety Falcon Heavy.

Start odbędzie się ze stanowiska Launch Complex 39A (LC-39A). SpaceX udostępniło na własnych mediach społecznościowych zdjęcia, na których pokazano Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman umieszczony w ładowni rakiety Falcon Heavy. To już ostatnie przygotowania przed startem, który ma odbyć się w niedzielę 30 sierpnia.

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Niedzielne okienko startowe otworzy się o godzinie 13:26 czasu w Polsce. Relację z wydarzenia będzie można oglądać na kanałach SpaceX oraz NASA. Webcast poświęcony misji Kosmicznego Teleskopu Nancy Grace Roman ma rozpocząć się około godziny wcześniej.

Jeśli niedzielny start nie odbędzie się z pewnych przyczyn, to SpaceX i NASA mają zapasowe okienkowe startowe przypadające na poniedziałek 31 sierpnia.

Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman odkryje wszechświat na nowo

Po starcie Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman trafi na właściwą orbitę, skąd będzie mógł potem skierować się w stronę punktu L2 oddalonego od Ziemi o około 1,5 mln kilometrów. Właściwe badania naukowe rozpoczną się dopiero za kilka miesięcy.

Podstawowa misja została zaplanowana na pięć lat i obejmie badania ciemnej energii oraz szukanie egzoplanet. NASA wierzy, że Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman może odkryć nawet 100 tys. nowych planet pozasłonecznych, a w ciągu ponad 30 lat od znalezienia pierwszych udało się potwierdzić "dopiero" ponad 6 tys. takich światów.

Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman ma główne zwierciadło o wielkości około 2,4 metra, czyli zbliżone do tego z Kosmicznego Teleskopu Hubble'a. Jednak zapewni znacznie większe pole widzenia i pozwoli w jednym czasie badać znacznie większe wycinki kosmosu.

Nowy teleskop NASA ma dwa główne instrumenty. Są to koronograf CGI (ang. Coronagraphic Instrument) mający na celu przysłaniać światło gwiazdy, co pozwoli na obrazowanie obiektów pozostających w ukryciu oraz 300-megapikselową kamerę szerokokątną WFI (ang. Wide Field Instrument) działającą w podczerwieni i mającą 18 detektorów czułych na fale o długości od 0,48 do 2,3 μm. To zapewni pole widzenia aż 100 razy większe w porównaniu do ACS zamontowanego na Kosmicznym Teleskopie Hubble'a.



