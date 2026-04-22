Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman to potężne obserwatorium, nad którym prace trwały latami. NASA od kilku miesięcy prowadziła rygorystyczne testy i we wtorek przekazała, że całość jest gotowa. Teraz rozpoczną się prace związane z przygotowaniem do startu.

Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman ukończony

NASA zorganizowała specjalną konferencję w Centrum Lotów Kosmicznych im. Goddarda, gdzie przekazała, że Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman został ukończony. Obserwatorium nazwano na cześć pierwszego szefa agencji ds. astronomii i pierwszej kobiety na stanowisku kierowniczym w NASA.

Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman pozwoli nam odkryć kolejne sekrety wszechświata. Główne zwierciadło ma przekątną około 2,4 metra, co jest wartością zbliżoną do Hubble'a. Nowe obserwatorium ma jednak znacznie szersze pole widzenia, bo ponad 100-krotnie większe.

Jego możliwości pomiarowe są ponad 1000 razy szybsze niż Hubble'a i pozwalają na zmapowanie 200 razy większego obszaru nieba na jednym zdjęciu

"To, co Hubble'owi zajęłoby 2000 lat, Roman może zrobić w ciągu roku - obrazy, które zarejestruje, będą tak duże, że nie będzie wystarczająco dużego ekranu, aby je wyświetlić" - dodał administrator NASA Jared Isaacman.

Kiedy NASA wystrzeli Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman?

NASA przekazała, że start nowego obserwatorium ma odbyć się jeszcze w tym roku. Agencja bierze pod uwagę wrzesień 2026 r. Jeśli uda się osiągnąć cel, to teleskop poleci w kosmos na osiem miesięcy przed wcześniej planowanym deadlinem. Ponadto projekt udało się zmieścić w założonym budżecie, co w przypadku tego typu przedsięwzięć jest niecodziennym osiągnięciem.

Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman został zintegrowany w zeszłym roku i następnie NASA zaczęła prowadzić testy, których celem było sprawdzenie odporności konstrukcji na ciężkie warunki startu. Kosmiczny Teleskop Hubble'a w trakcie 35 lat misji zebrał około 400 terabajtów danych. Nowe obserwatorium w ciągu roku będzie w stanie pozyskać nawet 500 terabajtów.

