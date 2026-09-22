W skrócie Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman zarejestrował pierwszy obraz testowy wykonany za pomocą potężnej kamery na podczerwień WFI.

Obserwatorium zmierza obecnie do punktu L2, a rozpoczęcie badań naukowych zaplanowano na pierwszy kwartał 2027 r.

W misji uczestniczą dwaj polscy naukowcy, dr hab. Przemysław Mróz oraz dr hab. Radosław Poleski, którzy będą współtworzyć plan obserwacji.

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NASA wystrzeliła Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman we współpracy ze SpaceX pod koniec sierpnia. Obecnie potężne obserwatorium zmierza do punktu docelowego L2, który znajduje się około 1,5 mln km od Ziemi. W międzyczasie rozpoczęto testy instrumentów naukowych i teraz możemy zobaczyć pierwszy obraz, który pochodzi z potężnej kamery na podczerwień.

Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman przechwycił pierwszy obraz

NASA udostępniła pierwsze zdjęcie, które przechwycił Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman. Obraz został uchwycony z wykorzystaniem jednego z dwóch głównych instrumentów obserwatorium. To potężna kamera WFI na podczerwień.

Testowe zdjęcie udostępnione przez NASA nie przykuwa uwagi. W rzeczywistości widać na nim wzory, które można zobaczyć w kalejdoskopie. Mimo to agencja twierdzi, że instrument działa poprawnie i taki efekt był oczekiwany. Kamera nie jest jeszcze w pełni ustawiona i odpowiednia kalibracja zostanie przeprowadzona z czasem.

Testowy obrazy z kamery WFI Kosmicznego Teleskopu Nancy Grace Roman. NASA’s Goddard Space Flight Center, Tyler Desjardins (STScI) NASA

Testy kamery WFI prowadzone są od jakiegoś czasu. Najpierw temperatura instrumentu była utrzymywana na poziomie około -65 stopni Celsjusza. Następnie wyłączono grzałkę. To spowodowało schłodzenie do temperatury około -143°C. Docelowa wartość robocza to -183°C. Potem uruchomiono próby elementów mechanicznych i NASA twierdzi, że podzespoły odpowiedzialne za ogniskowanie działają prawidłowo.

Kiedy zdjęcia naukowe z Kosmicznego Teleskopu Nancy Grace Roman?

Przed NASA jest jeszcze sporo pracy. Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman zacznie dostarczać pierwsze zdjęcia o wartości naukowej dopiero za kilka miesięcy. Podobnie było w przypadku innego obserwatorium, które wystrzelono kilka lat temu. Mowa o Kosmicznym Teleskopie Jamesa Webba.

Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman ma rozpocząć badania naukowe w pierwszym kwartale 2027 r. Udział w planowaniu obserwacji będzie miało dwóch naukowców z Polski. Są to dr hab. Przemysław Mróz i dr hab. Radosław Poleski. To jedyni badacze z kraju zaangażowani w misję.

Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman ma dwa potężne instrumenty

NASA wyposażyła Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman w dwa potężne instrumenty, które pozwolą zbadać wszechświat w zupełnie nowy sposób. Pierwszym jest 300-megapikselowa kamera WFI do obrazowania w bliskiej podczerwieni, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia. W ten sposób będzie mogła monitorować bardzo duże obszary w jednym czasie.

Drugim instrumentem jest koronograf. Pozwoli on przesłaniać światło gwiazd i dzięki temu możliwe będzie dokładniejsze zbadanie egzoplanet. NASA wierzy, że w ten sposób uda się także odkryć liczne nowe planety pozasłoneczne.