Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman. Paliwa starczy na 22 lata badań

W skrócie Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman otrzymał więcej paliwa, niż zakładano, co pozwoli na prowadzenie badań przez co najmniej 22 lata zamiast pierwotnie planowanych pięciu.

Dzięki zmianom w konstrukcji masa teleskopu została zredukowana do 8065 kilogramów, co umożliwiło zatankowanie większej ilości paliwa i wydłużenie czasu trwania misji.

Teleskop rozpocznie badania na początku 2027 roku, a w projekt zaangażowanych jest dwóch polskich naukowców: dr hab. Przemysław Mróz oraz dr hab. Radosław Poleski.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

NASA wystrzeliła Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman pod koniec sierpnia i obecnie zmierza on do punktu docelowego L2, który znajduje się około 1,5 mln km od Ziemi. Ma tam dotrzeć w okolicy końca września. Ile potrwa misja obserwatorium? Znacznie dłużej niż początkowo planowano.

Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman ma paliwa na 22 lata

NASA początkowo planowała misję nowego obserwatorium na pięć lat. Ostatecznie Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman ma znacznie więcej paliwa, co pozwoli prowadzić badania dłużej.

Dzięki znakomitemu planowaniu ze strony naszego zespołu ds. dynamiki orbitalnej, doskonałej realizacji zadań przez zespół operacyjny oraz precyzyjnemu startowi zapewnionemu przez SpaceX, teleskop Romana dysponuje paliwem wystarczającym na co najmniej 22 lata potencjalnej działalności naukowej

Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman ma więcej paliwa dzięki zmianom w designie, które wprowadzono na etapie prac. Początkowo maksymalna masa wynosiła 9,8 tys. kilogramów. Ostatecznie obserwatorium stało się lżejsze i jego waga to 8065 kilogramów. Pozostałą nadwyżkę można więc było wykorzystać na zatankowanie większą ilością paliwa, co też uczyniono.

"Masa statku kosmicznego zmienia się w trakcie procesu projektowania i budowy, dlatego paliwo opieramy na ustalonej wartości maksymalnej" - powiedziała w oświadczeniu Alison Rao, która odpowiada za systemy napędowe teleskopu Romana.

Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman rozpocznie badania za kilka miesięcy

Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman pozwoli nam spojrzeć na wszechświat w zupełnie nowy sposób. Po dotarciu do punktu L2 operatorzy misji przejdą do kolejnych etapów, których celem będzie przygotowanie obserwatorium i przeprowadzenie testów przed rozpoczęciem badań.

Warto dodać, że korekcje położenia obserwatorium mają wymagać tylko niewielkiej ilości spalania paliwa co około 28 dni. Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman rozpocznie badania wcześnie w 2027 r. Udział w planowaniu obserwacji będzie miało także dwóch naukowców z Polski. Są to dr hab. Przemysław Mróz i dr hab. Radosław Poleski. To jedyni badacze z kraju zaangażowani w misję.