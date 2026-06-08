Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman wkrótce dołączy do dwóch innych obserwatoriów znajdujących się w kosmosie. Są to Kosmiczny Teleskop Hubble'a oraz Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, które odegrały ogromną rolę w badaniach wszechświata. NASA ujawniła termin startu.

Kiedy NASA wystrzeli Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman?

NASA już od kilku miesięcy prowadziła ważne testy nowego obserwatorium we własnych placówkach i w kwietniu poinformowano, że Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman został ukończony. To oznacza, że wkrótce zostanie wystrzelony w kosmos i jeszcze jakiś czas temu zakładano, że najwcześniej nastąpi to we wrześniu 2026 r.

Ostatecznie termin został nieco przyspieszony. NASA podała planowaną datę startu nowego obserwatorium. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman zostanie wystrzelony 30 sierpnia br.

Zespół inżynierów Roman po raz ostatni spojrzał na teleskop, zanim stanie się on oczami ludzkości, ukazując cuda kosmosu. To niezwykle wzruszający moment, gdy jesteśmy świadkami ukoronowania ciężkiej pracy tak wielu oddanych osób, zespołów i organizacji partnerskich

Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman zostanie wystrzelony z kosmodromu w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego na Florydzie. Start powierzono firmie SpaceX, która w misji wykorzysta potężną rakietę Falcon Heavy.

Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman ukończony przez NASA przed czasem

Warto dodać, że prace nad nowym obserwatorium udało się zakończyć na długo przed planowanym terminem. Wcześniej harmonogram NASA zakładał, że Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman poleci w kosmos dopiero w drugim kwartale 2027 r. Tymczasem nastąpi to kilka miesięcy wcześniej.

Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman będzie potężny. Jego dwa najważniejsze instrumenty naukowe to 300-megapikselowa kamera szerokokątna WFI (ang. Wide Field Instrument) oraz koronograf CGI (ang. Coronagraphic Instrument). Główne zwierciadło ma średnicę 2,4 metra i pod tym względem jest podobne do tego z Hubble'a. Jednak nowe obserwatorium w porównaniu do tego drugiego zaoferuje 100 razy większe pole widzenia.

NASA wierzy, że nowy teleskop pozwoli odkryć nawet 100 tys. nowych egzoplanet. W ciągu ponad 30 lat poszukiwań udało się znaleźć i potwierdzić ponad 6,2 tys. planet pozasłonecznych. Roman ma znacząco przyspieszyć badania w tym zakresie.





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