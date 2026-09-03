Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman. Udział badaczy z Polski

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman poleciał w kosmos w miniony weekend. W planowaniu obserwacji wezmą udział także polscy naukowcy z Obserwatorium Astronomicznego UW. Są to dr hab. Przemysław Mróz i dr hab. Radosław Poleski. To jedyni badacze z Polski, którzy są zaangażowani w misję Romana.

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Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman w jasnej hali montażowej; widoczna antena i techniczne elementy satelity.
Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman. Udział badaczy z Polski.X/NASANASA

W skrócie

  • Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman został wystrzelony w kosmos przy pomocy rakiety Falcon Heavy i zmierza obecnie do punktu L2, oddalonego o 1,5 mln km od Ziemi.
  • W planowanie obserwacji misji zaangażowani są dr hab. Przemysław Mróz oraz dr hab. Radosław Poleski z Obserwatorium Astronomicznego UW, jedyni badacze z Polski.
  • Polscy naukowcy rozpoczną pracę nad obserwacjami pól do mikrosoczewkowania w lutym, po zakończeniu testów systemów i instrumentów teleskopu oraz pierwszych zdjęciach.
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Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman został wystrzelony w kosmos w niedzielę. Wyniosła go rakieta Falcon Heavy firmy SpaceX. Obecnie potężne obserwatorium zmierza do punktu L2 oddalonego od Ziemi o około 1,5 mln km. Udział w planowaniu misji wezmą również polscy naukowcy.

Polscy naukowcy będą planować obserwacje Kosmicznego Teleskopu Nancy Grace Roman

W planowaniu obserwacji misji Kosmicznego Teleskopu Nancy Grace Roman uczestniczą naukowcy z Obserwatorium Astronomicznego UW. Są to dr hab. Przemysław Mróz i dr hab. Radosław Poleski.

Warto dodać, że są to jedyni badacze z Polski zaangażowani w misję Romana. Kiedy polscy naukowcy włączą się w projekt?

W lutym. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w lutym zaczną się obserwacje pól do mikrosoczewkowania
mówi w rozmowie z Serwisem Naukowym UW prof. Radek Poleski.

Prof. Radek Poleski był również na Florydzie, gdzie wystartował Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman i obserwował to na żywo.

"Od pierwszych planów zbudowania satelity tego typu minęły 10-lecia, więc dla wszystkich włączonych w ten projekt start był uwieńczeniem długiej pracy. Roman jest jedną z flagowych misji agencji NASA i każda tak duża misja wymaga współpracy tysięcy ludzi. Dla mnie dużym sukcesem było wystrzelenie satelity zgodnie z planem. Przez ostatnie kilka lat planowano wystrzelenie Roman w drugiej połowie 2026 r. i to się udało. Pozostaje czekać, aż Roman osiągnie docelową orbitę i zacznie przesyłać zdjęcia nieba. Jestem przekonany, że te zdjęcia pozwolą zrealizować założone cele, ale dodatkowo umożliwią wiele odkryć, których się teraz nie spodziewamy" - wyjaśnia naukowiec z UW.

Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman rozpocznie badania za kilka miesięcy

Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman obecnie zmierza do punktu docelowego, czyli L2 i ma go osiągnąć przed końcem września. Następnie zespół odpowiedzialny za misję rozpocznie przygotowania obserwatorium. Zostaną sprawdzone wszystkie instrumenty oraz systemy.

Za jakiś czas powinny pojawić się pierwsze próbne zdjęcia z Romana. Jednak na te o wartości naukowej trzeba będzie poczekać kilka miesięcy. I właśnie w te obserwacje zaangażują się polscy badacze.

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Dawid Długosz
Dawid Długosz


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