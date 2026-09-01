Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman zmierza do celu. Kiedy tam dotrze?

W skrócie Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman został wyniesiony w kosmos przez rakietę Falcon Heavy i rozpoczął podróż do punktu L2, znajdującego się 1,5 mln km od Ziemi.

Teleskop dotrze do celu w ciągu około 30 dni, co pozwoli mu na utrzymanie odpowiedniej stabilności termicznej, niezbędnej do prowadzenia badań w podczerwieni.

Po dotarciu do punktu L2 i zakończeniu procesu kalibracji, naukowe obrazy z teleskopu będą dostępne za kilka miesięcy.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman powstawał latami. W niedzielę odbył się start i nowe obserwatorium NASA zostało wyniesione w kosmos rakietą Falcon Heavy firmy SpaceX. Teraz czeka go długa droga do punktu docelowego, gdzie następnie rozpocznie obserwacje.

Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman zmierza do punktu L2

NASA przekazała w komunikacie, że niedzielny start odbył się bez problemów i Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman trafił na właściwą orbitę. Nie będzie jednak znajdować się w pobliżu Ziemi, a znacznie dalej.

Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman leci w kierunku punktu L2, który jest oddalony od Ziemi o około 1,5 mln km. W podobnym znalazł się Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba czy Euclid Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Dlaczego tam?

Nowy teleskop wymaga do prowadzenia obserwacji odpowiednich warunków. W tym związanych z właściwą temperaturą dla badań w podczerwieni. Punkt libracyjny Lagrange'a L2 znajduje się 1,5 mln km za Ziemią względem Słońca. To mniej więcej cztery razy dalej niż Księżyc.

Beczkowaty kształt Romana pomoże zablokować niepożądane światło słoneczne, ziemskie i księżycowe, a odległa lokalizacja pomoże utrzymać instrumenty w niskiej temperaturze

"Stabilność termiczna obserwatorium w punkcie L2 zapewni dziesięciokrotną poprawę w porównaniu z Hubble'em w przypadku większości danych zebranych przez Romana" - dodaje agencja. Z informacji przekazanych przez NASA wynika, że Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman osiągnie ten cel za około 30 dni.

Zobacz również: Przyroda Jedna z najzwyklejszych substancji skrywa wielką tajemnicę Wojciech Brzeziński

Kiedy Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman dostarczy obrazy naukowe?

Za około miesiąc Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman znajdzie się w punkcie L2. Wtedy zespół odpowiedzialny za nowe obserwatorium przejdzie do kolejnych czynności, których celem będzie przygotowanie teleskopu do pracy. To trochę potrwa.

Pierwsze zdjęcia próbne, które zostaną wykonane podczas procesu kalibracji powinny pojawić się szybciej. Jednak na obrazy o wartości naukowej poczekamy dłużej. Być może nawet kilka miesięcy.



