Krater Hapcheon i ślady wczesnego życia na Ziemi. Nowe odkrycie badaczy

W skrócie W kraterze Hapcheon w Korei Południowej odkryto stromatolity będące pozostałością bardzo wczesnych form życia tlenowego.

Struktury znalezione w kraterze powstały w jeziorze hydrotermalnym powstałym po uderzeniu asteroidy, co potwierdzają analizy materiału.

Badania sugerują, że podobne środowiska mogły sprzyjać powstawaniu życia także na innych planetach.

Krater Hapcheon skrywa ślady życia. Nowe odkrycie

Naukowcy z Koreańskiego Instytutu Geologii i Zasobów Mineralnych podczas badań krateru Hapcheon po raz pierwszy odkryli w nim struktury mogące mieć pochodzenie biologiczne - to możliwe oznaki bardzo wczesnego życia. Hapcheon jest jedynym potwierdzonym kraterem uderzeniowym na Półwyspie Koreańskim, powstał około 50000 lat temu, gdy ogromna asteroida uderzyła w ten obszar.

Ślady znalezione w zagłębieniu powstałym w wyniku tej kolizji sugerują, że jeziora tworzące się w kraterach po zderzeniach pozaziemskich obiektów z Ziemią mogły posiadać warunki, które sprzyjały rozwojowi bardzo wczesnego życia tlenowego na naszej planecie.

Stromatolity w jedynym potwierdzonym kraterze uderzeniowym na Półwyspie Koreańskim

Naukowcy wyjaśnili, że w wyniku uderzenia dużych asteroid w Ziemię, w kraterach mogą powstawać jeziora hydrotermalne. Badacze sugerują, że dzięki wyższej temperaturze i minerałom ze stopionych skał warunki w wodzie mogą długo pozostawać stabilne i sprzyjać rozwojowi mikroorganizmów.

Właśnie w takich warunkach powstały znalezione teraz w kraterze Hapcheon stromatolity. Są to struktury tworzone przez mikroorganizmy, m.in. sinice, które produkują tlen w procesie fotosyntezy. Obecność takich tworów w zapisie kopalnym należy do najwcześniejszych śladów życia na Ziemi i sięga co najmniej 3,5 miliarda lat.

W badanym kraterze Hapcheon znaleziono kilka takich struktur (ok. 10-20 cm średnicy), co jest pierwszym tego typu odkryciem na stanowisku. Analizy jednoznacznie wykazały ślady materiału pozaziemskiego i skał lokalnych, środowisko hydrotermalne i różnice między warstwami. To potwierdza, że stromatolity pojawiły się w gorącym jeziorze powstałym po uderzeniu asteroidy, które z czasem stygło.

Stromatolity znalezione w kraterze uderzeniowym Hapcheon. Lim, J., Kim, Y., Park, S. i in., DOI: https://doi.org/10.1038/s43247-026-03206-7, CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ materiał zewnętrzny

Takie "oazy" mogły dać początek najwcześniejszemu życiu tlenowemu

Badanie nawiązuje przy tym do tzw. katastrofy tlenowej (ok. 2,4 mld lat temu), kiedy poziom tlenu w atmosferze gwałtownie wzrósł i doszło do wielkich przemian środowiska Ziemi.

Naukowcy sugerują bowiem, że jeziora powstające w kraterach po dawnych uderzeniach asteroid w Ziemię mogły być właśnie lokalnymi "oazami", gdzie rozwijały się mikroorganizmy produkujące tlen. Takie miejsca mogły stopniowo przyczyniać się do globalnych zmian atmosfery.

Odkrycie na Ziemi może prowadzić do podobnych znalezisk poza nią

Według autorów jest to pierwsze tak kompleksowe potwierdzenie, że stromatolity mogą powstawać w jeziorach hydrotermalnych utworzonych przez uderzenia asteroid.

Autorzy badania podkreślają też, że podobne środowiska - kratery wypełnione wodą - mogły istnieć na Marsie w jego wczesnej historii. Dlatego takie miejsca jak Hapcheon mogą otwierać drzwi do lepszego zrozumienia rozwoju początków życia i być kluczowe w poszukiwaniach jego śladów także na innych planetach.

Wyniki nowych badań na temat krateru Hapcheon zostały opublikowane na łamach Communications Earth & Environment.





