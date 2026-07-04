W skrócie Brytyjski sondaż PAS 2025 wykazał, że tylko 40 procent obywateli wierzy w prawdziwość informacji naukowych, co stanowi spadek z poziomu 50 procent zanotowanego w 2019 roku.

Globalne badania, takie jak projekt TISP oraz analizy Edelman Trust Institute, wskazują na brak powszechnego kryzysu zaufania do samej nauki na świecie, mimo lokalnych spadków notowanych m.in. w Stanach Zjednoczonych.

Wyniki badania PIAAC z 2023 roku ujawniły, że 39 procent dorosłych Polaków to analfabeci funkcjonalni, co utrudnia im odróżnianie faktów od opinii i sprzyja dezinformacji.

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Brytyjscy obywatele zagubieni w gąszczu informacji

Wizerunek nauki jako instytucji godnej zaufania zaczyna pękać. Choć niektóre badania wskazują na relatywnie wysokie poparcie dla badaczy, to część analiz ujawnia kryzys zaufania. Brytyjski sondaż PAS 2025 pokazuje, że tylko 40 proc. obywateli wierzy w prawdziwość informacji naukowych, a rozwój sztucznej inteligencji mocno dzieli społeczeństwo.

To pierwsze od czasu pandemii COVID-19 oraz upowszechnienia generatywnej sztucznej inteligencji badanie tego typu. W internetowym sondażu wzięło udział 5281 dorosłych mieszkańców kraju. Choć aż 82 proc. badanych uważa, że naukowcy wnoszą cenny wkład w społeczeństwo, to głębsza analiza danych ujawnia niepokojące trendy.

Okazuje się, że w zeszłym roku 40 proc. Brytyjczyków uważało, że słyszane przez nich informacje naukowe są "ogólnie prawdziwe" - to gwałtowny spadek z poziomu 50 proc. zanotowanego w 2019 r. Co więcej, odsetek osób uważających się za dobrze poinformowane o nauce zmalał z 51 proc. do 43 proc. Paradoksalnie dzieje się tak w czasie, gdy o nauce rozmawiamy częściej. 31 proc. ankietowanych porusza te tematy z rodziną lub znajomymi przynajmniej raz w tygodniu. Dostęp do wiedzy nie przełożył się zatem na poczucie jej zrozumienia.

Nowe technologie dezorientują użytkowników

Paradoksalnie w zrozumieniu nauki zdają się nie pomagać nowe technologie. Zamiast tego wprowadzają one dezorientację i polaryzują opinię publiczną. Brytyjski sondaż pokazuje wyraźne obawy związane z tempem rozwoju technologicznego. Aż 42 proc. respondentów uważa, że szybkość zmian uniemożliwia rządowi sprawowanie nad nimi skutecznej kontroli, a przeciwnego zdania jest 22 proc.

33 proc. respondentów widzi w sztucznej inteligencji przewagę korzyści, podczas gdy 36 proc. uważa, że ryzyko przeważa nad benefitami. W przypadku pojazdów autonomicznych zaledwie 25 proc. dostrzega przewagę zalet, a aż 47 proc. obawia się płynących z nich zagrożeń. Stabilne pozostaje natomiast zaufanie do szczepionek - aż 80 proc. Brytyjczyków uważa, że korzyści zaszczepienia populacji przewyższają ryzyko.

Z danych wyłaniają się też wyraźne nierówności. Co trzeci badany (34 proc.) twierdzi, że postęp naukowy służy bardziej bogatym niż biednym. Wśród osób w trudnej sytuacji materialnej ten wskaźnik rośnie do 46 proc. Utrzymują się również luki płciowe: jedynie 35 proc. kobiet czuje się dobrze poinformowanych o nauce, w porównaniu do 51 proc. mężczyzn. Z kolei młodzi ludzie (16-24 lata) coraz częściej czerpią wiedzę z nowych mediów zamiast z telewizji czy prasy, ale wykazują większy sceptycyzm. 32 proc. z nich twierdzi, że szkoła skutecznie zniechęciła ich do nauki.

Warto tu odnotować, że nowe technologie - a właściwie ich bezmyślne, nieodpowiedzialne użycie - wpływają też negatywnie na sam proces badań naukowych. Jak informowaliśmy wcześniej w GeekWeeku, coraz więcej artykułów naukowych zawiera fałszywe informacje rozprzestrzeniane przez ChatGPT i inne narzędzia AI, które bez weryfikacji są publikowane w recenzowanych periodykach. Proceder ten może osłabiać zaufanie do tzw. wiedzy naukowej.

Globalny kryzys instytucji, ale nie samej nauki

Mimo alarmujących doniesień z pojedynczych krajów badacze analizujący problem w skali globalnej nie zauważają wyraźnego spadku zaufania do nauki. Międzynarodowy projekt TISP (Trust in Science and Science-Related Populism), prowadzony przez Nielsa Mede i Viktorię Colognę, objął blisko 72 tys. ludzi w 68 krajach na przełomie lat 2022-2023.

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Rezultat tego badania napawa optymizmem. Okazało się, że średnia ocena zaufania do nauki wyniosła 3,6 w 5-punktowej skali, co badacze określają jako wynik umiarkowanie wysoki. "Przekonanie, że występuje powszechny, głęboki brak zaufania do nauki i ekspertów, jest w moim odczuciu zupełnie bezpodstawne" - uważa David Bersoff, kierownik badań w Edelman Trust Institute.

Z danych tego nowojorskiego think-tanku z 2025 r. wynika, że naukowcom ufa 76 proc. ludzi na świecie. To stawia ich na równi z nauczycielami (73 proc.), a daleko przed dziennikarzami (54 proc.) i liderami rządowymi (49 proc.). Eksperci sugerują, że spadek zaufania do naukowców w niektórych krajach nie jest zjawiskiem odosobnionym, lecz częścią ogólnego kryzysu zaufania do tradycyjnych instytucji publicznych. Naukowcy mogą być postrzegani jako "agenci systemu" na usługach polityków czy korporacji, co zresztą zdarzało się wielokrotnie w historii.

Głównym ogniskiem tego niepokoju pozostają Stany Zjednoczone, gdzie niechęć do nauki zyskała wymiar czysto polityczny. Administracja prezydenta Donalda Trumpa wykorzystuje ten sceptycyzm do cięć budżetowych w badaniach oraz odrzucania rekomendacji medycznych. Trump w ubiegłorocznym rozporządzeniu wykonawczym stwierdził, że "w ciągu ostatnich 5 lat zaufanie do tego, że naukowcy działają w najlepszym interesie publicznym, znacząco spadło".

Dane Pew Research Center potwierdzają te słowa, ale pokazują też trendy partyjne. Zaufanie do naukowców wśród wyborców Partii Republikańskiej spadło z 85 proc. w 2020 r. do 65 proc. w 2025 r. W tym samym czasie poparcie wśród Demokratów pozostało niemal nienaruszone (spadek z 91 proc. do 90 proc.). Zjawisko to potęguje internetowy chaos informacyjny. Globalne badanie pokazuje, że aż 70 proc. ludzi wierzy w przynajmniej jedno nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące zdrowia (np. o szkodliwości szczepionek dziecięcych czy wyższości surowego mleka nad pasteryzowanym). Tego typu stwierdzenia wygłaszał zresztą wielokrotnie sam prezydent USA, w tym w związku z pandemią i medycyną w ogóle.

Analfabetyzm funkcjonalny to podatny grunt dla pseudonauki

Naukowcy, choć nie przegrywają debaty na argumenty, to w oczach osób nieznających zasad działania nauki mogą niestety przegrywać - zwłaszcza że w internecie zasięgi robią krzykliwe, sensacyjne materiały przykuwające uwagę, które unikają stawiania odbiorcy w dyskomforcie, jaki może wywołać niepewność i złożoność świata. Proste "prawdy", nawet jeśli to mocno podkoloryzowane półprawdy lub zwyczajne kłamstwa, podane w atrakcyjnej formie, mogą trafiać na podatny grunt. Niekoniecznie liczy się w tym logika. Oddziaływanie na emocje może przekonywać skuteczniej niż merytoryczna argumentacja.

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Swój wkład w ten stan rzeczy mają algorytmy mediów społecznościowych, promujące treści wywołujące skrajne emocje, a nie wyważone, pełne niuansów analizy naukowe. Osoby niemające czasu na czytanie rzetelnych, często dużo bardziej wymagających tekstów, mogą więc zadowalać się wynurzeniami "trenerów", "braci", influencerów, polityków i innych samozwańczych ekspertów od wszystkiego. W podejściu antynaukowym, antyakademickim, antyintelektualnym i irracjonalnym wystarczy, że dany mówca w jakiś sposób wyda się odbiorcy prawdomówny, uczciwy i godny zaufania. A że jest to specjalnie wykreowany wizerunek, by trafiał w takie gusta - to pozostaje niedostrzegane.

Fake newsy trafiają na podatny grunt. Problem dotyczy nie tylko kiepskiego poziomu edukacji Amerykanów, ale również Polaków. Jak bowiem ujawniły wyniki międzynarodowego badania kompetencji PIAAC z 2023 r., aż 39 proc. dorosłych Polaków to analfabeci funkcjonalni. Nie oznacza to braku umiejętności pisania czy czytania, lecz to, że niemal 2/5 społeczeństwa nie rozumie prostych tekstów i nie radzi sobie z podstawową matematyką.

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W ciągu ostatniej dekady odsetek osób z niskimi kompetencjami wzrósł w naszym kraju z 19 proc. do aż 39 proc., co plasuje Polskę na przedostatnim miejscu wśród 31 badanych krajów OECD. W praktyce co dziesiąty Polak ma problem z najprostszymi zadaniami, a wśród seniorów dotyczy to ponad połowy populacji. Analfabeta funkcjonalny - mimo ukończenia szkoły - nie potrafi zrozumieć ulotki leku, instrukcji obsługi, wypełnić formularza urzędowego ani odróżnić faktu od opinii. To idealne warunki dla agentów dezinformacji i propagatorów pseudonauki.

Jak odbudować zaufanie społeczne do nauki?

Choć rzetelne dane są wypierane przez emocjonalne nagłówki, zdaniem części ekspertów istnieją rozwiązania zdolne odbudować zaufanie społeczne do nauki i powstrzymać zalew dezinformacji. Pomóc ma gruntowna reforma komunikacji naukowej. Badacze muszą porzucić ton nieomylności i zacząć otwarcie mówić o niepewności oraz dynamicznym charakterze swoich odkryć. Przyznanie się do ewolucji wiedzy może budzić w merytorycznych odbiorcach większe poczucie wiarygodności niż kategoryczne, nadmiernie pewne siebie twierdzenia.

Równie ważna okazuje się dywersyfikacja samego środowiska akademickiego. Badania dowodzą, że grupy sceptycznie nastawione do nauki znacznie chętniej ufają ekspertom, z którymi mogą się bezpośrednio utożsamić, np. pod względem płci czy pochodzenia.

Sama poprawa warsztatu komunikacyjnego naukowców nie przyniesie jednak przełomu, jeśli nie zostaną podjęte radykalne kroki wobec algorytmów mediów społecznościowych, które zostały zaprogramowane do podsycania oburzenia i skrajnych emocji, spychając neutralne fakty na margines. Dlatego naukowcy postulują zaangażowanie regulatorów państwowych. Ich zdaniem rządy powinny bezwzględnie wymusić na korporacjach technologicznych skuteczniejsze wykrywanie, oznaczanie i blokowanie szkodliwych treści godzących w zdrowie publiczne przy jednoczesnym promowaniu wiarygodnych, rzetelnych źródeł wiedzy.

Z głosów ekspertów cytowanych przez "Nature" wyłania się wniosek, że tylko połączenie transparentności badaczy z systemową kontrolą cyfrowych gigantów pozwoli uratować fundamentalne zaufanie co do tego, że racjonalny dyskurs i dowody wygenerowane przy użyciu metody naukowej mogą realnie ulepszać nasz świat.

Źródła:

British Science Association. Public Attitudes to Science Survey shows the public values science, but highlights concerns over AI, quality of information, and representation (2026). Pearson H. Have people stopped trusting science? The data tell a surprising story. Nature (2026). DOI: 10.1038/d41586-026-01977-9 Sitek M., Pokropek A., Penszko P., Chyl K., Haman J. Główne wyniki międzynarodowego badania umiejętności dorosłych PIAAC 2023. Instytut Badań Edukacyjnych (2024).



