Księżyc i promieniowanie. Polskie detektory z misji Artemis ujawniły skalę

W skrócie Polskie detektory promieniowania oparte na fluorku litu brały udział w bezzałogowej misji NASA Artemis I, podczas której badały poziom promieniowania wokół Księżyca.

Analiza zebranych danych wykazała, że poziom promieniowania w pobliżu Księżyca jest wyższy niż ten, na który narażeni są astronauci przebywający na orbicie okołoziemskiej.

Brak atmosfery na Srebrnym Globie stanowi poważne wyzwanie dla planowanych przez NASA misji załogowych, wymuszając poszukiwanie nowych metod ochrony przyszłych astronautów.

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Misja Artemis I odbyła się kilka lat temu, bo rozpoczęła się w listopadzie 2022 r. Wtedy NASA wysłała w okolice Księżyca statek bezzałogowy Orion, który następnie spędził tam kilka dni. Wśród wielu eksperymentów umieszczonych w kapsule znalazły się także polskie detektory promieniowania. Teraz poznajemy wyniki badań.

Polskie detektory w misji Artemis I uchwyciły promieniowanie wokół Księżyca

Eksperyment został opracowany w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN i polegał umieszczeniu ponad 10 tys. kryształów w ludzkich fantomach, które znalazły się na pokładzie statku kosmicznego Orion z misji Artemis I.

Stworzone detektory z fluorku litu (w liczbie kilkudziesięciu sztuk) pozwoliły na zbadanie promieniowania w pobliżu Księżyca. Z jakim skutkiem? Analiza wykazała, że poziom jest większy w porównaniu do tego, na który astronauci są wystawieni w trakcie przebywania na orbicie okołoziemskiej. To bardzo ważna informacja pod kątem ewentualnych misji załogowych na Srebrny Glob.

"Fluorescencyjne detektory dawek promieniowania, rozwijane przez nasz instytut na bazie fluorku litu, mają charakter pasywny. Innymi słowy, działają one jak klisze fotograficzne: po napromienieniu kryształków ślady przelotów poszczególnych cząstek trzeba później analizować optycznie, pod mikroskopem" - wyjaśnia współautor artykułu prof. dr hab. Paweł Bilski z IFJ PAN.

Warto też zwrócić uwagę, że podobne eksperymenty prowadzone były na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tutaj za części dawek w fantomach odpowiadały niskoenergetyczne protony z wokółziemskich pasów Van Allena, czyli intensywnego obszaru promieniowania jonizującego, które otacza Ziemię.

Promieniowanie na Księżycu problemem dla astronautów

NASA planuje nie tylko powrót ludzi na Księżyc, ale chce zapewnić tam dłuższą obecność astronautów. Srebrny Glob nie ma jednak atmosfery, która chroni przed promieniowaniem kosmicznym i dlatego jest to tak wielkie wyzwanie.

Stąd też NASA musi szukać odpowiednich rozwiązań, które zapewnią astronautom ochronę, co nie będzie łatwe. Budowa samej stacji księżycowej Moon Base, która miałaby powstać w przyszłej dekadzie, wymaga dobrej lokalizacji, która spełni wymagania dające bezpieczeństwo przebywającej tam załodze.