Księżyc mógł powstać w zaledwie 5 godzin po katastrofalnym zderzeniu

W skrócie Według nowych symulacji, Księżyc mógł uformować się z odłamków po zderzeniu Ziemi z protoplanetą Theia w czasie zaledwie pięciu godzin.

Badania zespołu pod kierownictwem Adeene Denton uwzględniły wytrzymałość materiałów planet, co znacząco wpłynęło na wynik komputerowych symulacji zderzenia.

Naukowcy sugerują, że szybkie powstanie Księżyca może mieć związek z temperaturą Ziemi i Thei w momencie gigantycznej kolizji sprzed 4,5 mld lat.

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Młody Układ Słoneczny był miejscem, gdzie liczne ciała niebieskie zderzały się z innymi. Ziemia również około 4,5 mld lat temu doświadczyła ogromnej katastrofy, ale w ten sposób powstał Księżyc. Co ciekawe, mogło to trwać zaledwie kilka godzin.

Księżyc mógł powstać w pięć godzin po wielkiej katastrofie na Ziemi

Księżyc jest w rzeczywistości oderwanym fragmentem naszej planety i jest to teoria wiodąca wśród wszystkich związanych ze Srebrnym Globem. W naszą planetę około 4,5 mld lat temu uderzyło inne ciało niebieskie o wielkości zbliżonej do Marsa. To doprowadziło do ogromnej katastrofy.

Teoria doczekała się przez lata udoskonaleń. Głównie za sprawą planetologa Robina Canupa. Teraz do prac włączyła się inna grupa naukowców. Adeene Denton z Southwest Research Institute kierowała zespołem, który przeprowadził jedne z najbardziej szczegółowych symulacji zderzenia. Są one o tyle istotne, że pod uwagę wzięto więcej właściwości geologicznych zderzających się planet.

"Modele ewoluowały, uwzględniając wytrzymałość materiałów, co jest niezwykle ważne w przypadku badań zderzeń mniejszych ciał, takich jak asteroidy, lub w mojej poprzedniej pracy o powstaniu układu Pluton-Charon" - wyjaśnia Adeene Denton w oświadczeniu.

Planetą, która uderzyła w Ziemię, była Theia. Uległa praktycznie zniszczeniu i jej szczątki zapadły się do naszego świata. Tak jednak powstał pierścień materiału, z którego następnie uformował się Księżyc. Co ciekawe, mogło to trwać zaledwie około pięciu godzin.

Poprzednie symulacje powstania Księżyca zakładały inny scenariusz

Warto dodać, że starsze symulacje związane z powstaniem Srebrnego Globu zakładały coś innego. Pierścień wyrwanego po zderzeniu materiału mógł utrzymywać się znacznie dłużej. Jednak badania przeprowadzone przez zespół Denton zakładają coś innego.

Duże znaczenie odgrywa tutaj również temperatura obu planet oraz czas, w którym doszło do zderzenia. Jeśli miało to miejsce po około 60 mln lat po narodzinach Układu Słonecznego, to Księżyc mógł powstać rzeczywiście bardzo szybko.

"Te zaskakujące i ekscytujące nowe wyniki sugerują potencjalny związek między obecnymi właściwościami fizycznymi Księżyca, w tym być może jego lotną zawartością, a stanem termicznym Ziemi i Thei w momencie gigantycznego zderzenia" - powiedział Robin Canup z Instytutu Badawczego Southwest.

Uczeni twierdzą, że te badania mogą mieć duże znaczenie w przyszłości. W trakcie szukania egzoksiężyców poza Układem Słonecznym.



