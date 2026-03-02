NASA od lat szykuje się do powrotu ludzi na Księżyc. Już w kwietniu może wystartować misja Artemis II i będzie to pierwszy lot załogowy w okolice Srebrnego Globu od ponad 50 lat. Do lądowania na powierzchni nie dojdzie i na ten etap jeszcze trochę sobie poczekamy. Do kiedy?

NASA zmienia plany dotyczące misji Artemis III

NASA przekazała, że modyfikuje swój program księżycowy, w którym wprowadzono istotne zmiany. Lądowanie na Księżycu miało odbyć się w 2027 r. w ramach misji Artemis III. Tak się jednak nie stanie.

Artemis III w ogóle nie będzie misją, której celem jest Księżyc. NASA chce w jej ramach przeprowadzić próby na niskiej orbicie okołoziemskiej, które będą bardzo ważne przed kolejną wyprawą załogową na Srebrny Glob.

Misja Artemis III planowana jest na 2027 r. W jej ramach planowane jest spotkanie i dokowanie z jednym lub dwoma komercyjnymi lądownikami SpaceX oraz Blue Origin. Żaden z nich nie jest na razie gotowy, ale obie firmy mają jeszcze kilkanaście miesięcy na sfinalizowanie prac.

NASA musi ujednolicić swoje podejście, bezpiecznie zwiększyć częstotliwość lotów i realizować prezydencką politykę kosmiczną. W obliczu rosnącej z dnia na dzień konkurencji ze strony naszego największego przeciwnika geopolitycznego, musimy działać szybciej, eliminować opóźnienia i osiągać nasze cele

NASA w ramach Artemis III chce również przeprowadzić testy nowych skafandrów kosmicznych xEVA czy sprawdzić systemy podtrzymania życia. Harmonogram misji ma zostać ogłoszony za jakiś czas.

Ludzie wrócą na Księżyc w ramach misji Artemis IV

Kiedy astronauci NASA ponownie wylądują na Księżycu? Obecnie agencja planuje zrealizować to zadanie w ramach misji Artemis IV. Nie odbędzie się ona szybciej niż w 2028 r.

Szczegóły misji na razie owiane są tajemnicą. Nie wiadomo, która z firm dostarczy nowy lądownik księżycowy jako pierwsza. Starship należący do SpaceX nadal nie jest gotowy. Natomiast Blue Origin Jeffa Bezosa planuje wylądować na Srebrnym Globie własnym Blue Moon jeszcze w tym roku.

Stany Zjednoczone toczą wyścig o Księżyc z Chinami, których program kosmiczny znacząco przyspieszył. Państwo Środka chce wysłać własnych tajkonautów na Srebrny Glob jeszcze przed końcem tej dekady.

Naukowcy odkryli sekret koni. Potrafią gwizdać… krtanią © 2026 Associated Press