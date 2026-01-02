Rok 2026 będzie z pewnością obfitować w wiele ciekawych misji kosmicznych. Celem wybranych będzie Księżyc, o który wyścig toczą Amerykanie z Chińczykami. W tym roku, po ponad 50 latach przerwy, w okolice Srebrnego Globu polecą astronauci. Odbędą się także inne ważne misje.

Astronauci NASA lecą w okolice Księżyca w ramach misji Artemis II

W 2026 r. ludzie polecą ponownie w okolice Księżyca. Czekaliśmy na to ponad 50 lat, bo ostatni raz astronauci byli na Srebrnym Globie w 1972 r. podczas wyprawy Apollo 17. Artemis II to zdecydowanie najważniejsza misja księżyca w tym roku.

NASA przygotowuje się do lotu Artemis II od wielu lat. Udział w misji weźmie czworo astronautów. Wśród członków amerykańskiej agencji są Reid Wiseman (dowódca), Victor Glover (pilot) oraz Christina Koch (specjalistka misji). Czwartym jest Jeremy Hansen z Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej.

Załoga misji Artemis II: Christina Koch, Victor Glover (pilot), Reid Wiseman (dowódca) i Jeremy Hansen NASA domena publiczna

Astronauci polecą w okolice Srebrnego Globu w tej połowie 2026 r., ale dokładnego terminu startu Artemis II na razie nie ma. NASA niedawno rozważała początek misji nawet w lutym. Załoga uda się w kosmos na około 10-dniową misję. W jej trakcie oblecą Srebrny Glob, a potem wrócą na Ziemię. Do lądowania na powierzchni nie dojdzie. To ma nastąpić w ramach misji Artemis III, która odbędzie się później.

Lot na Księżyc kapsułą Orion na szczycie rakiety Space Launch System

Astronauci z misji Artemis II odbędą lot w okolice Księżyca w nowej kapsule załogowej Orion, którą NASA opracowała we współpracy z Lockheed Martin. Pojazd został wystrzelony w kosmos tylko raz. Miało to miejsce podczas bezzałogowej misji Artemis I jesienią 2022 r.

Kapsuła Orion została udoskonalona po pierwszym locie i wprowadzono w niej pewne poprawki. Zostanie ona umieszczona na szczycie ogromnej rakiety Space Launch System (SLS), której budowa pochłonęła dotychczas miliardy dolarów i do tej pory również została ona wystrzelona w kosmos tylko raz.

Astronauci NASA polecą w okolice Księżyca w ramach misji Artemis II. W kosmos zostaną wystrzeleni rakietą Space Launch System. NASA materiały prasowe

Celem misji Artemis II będzie sprawdzenie kapsuły Orion przed powrotem astronautów na powierzchnię Księżyca, co miałoby nastąpić w drugiej połowie 2027 r., ale ten termin jest pod znakiem zapytania.

Warto dodać, że w ramach misji Artemis II zostanie ustanowiony nowy rekord w lotach załogowych w kosmos. Astronauci znajdą się aż 370 tys. kilometrów od Ziemi i przelecą około 10,3 tys. kilometrów nad powierzchnią Srebrnego Globu po niewidocznej stronie. Dotychczasowy rekord należy do Apollo 13.

Chang'e 7 kolejną misją Chin na Księżyc

Chiny wykazują coraz większe zainteresowanie Księżycem i z sukcesem realizują kolejne misje. Ostatnie lata dla Państwa Środka były naprawdę udane. Świadczy o tym na przykład sprowadzenie pierwszych próbek z niewidocznej strony do badań Ziemię, co udało się dokonać pierwszy raz w historii ludzkości w ramach Chang'e 6. W 2026 r. Chińczycy mają w planach misję Chang'e 7.

Misja Chang'e 7 ma wystartować najwcześniej w okolicy połowy 2026 r. i będzie to przedsięwzięcie bezzałogowe. Celem jest biegun południowy Srebrnego Globu i wybrano go nie bez przyczyny. Mogą tam znajdować się duże pokłady lodu i pod uwagę brana jest możliwość budowy stacji w tym regionie.

Łazik Yutu-2 po niewidocznej z Ziemi stronie Księżyca. Chiny w 2026 r. planują misję Chang'e 7. NASA

W skład misji wchodzi kilka urządzeń. Są to orbiter księżycowy, lądownik, niewielki łazik oraz mały hopper. Trzy ostatnie elementy zostaną umieszczone na powierzchni. Pojazd ma zbadać obszar w okolicy bieguna Srebrnego Blogu. Jeśli pojazd napotka utrudnienia w terenie, to badaniami zajmie się wspomniany hopper, który będzie mógł dotrzeć do trudno dostępnych miejsc.

Misja Chang'e 7 ma kilka celów. Są to zbadanie bieguna południowego Księżyca. Nie tylko pod względem wspomnianych zasobów lodu, ale również ukształtowania terenu. Chińczycy chcą też dokonać analizy zagrożeń dla przyszłych wypraw do tego regionu, również załogowych, które są w planach do końca tej dekady. Państwo Środka chce wysłać pierwszych tajkonautów na powierzchnię Srebrnego Globu w ciągu pięciu najbliższych lat.

Blue Origin wysyła na Księżyc lądownik Blue Moon i chce wygryźć SpaceX

Kolejna ważna misja na Księżyc ma odbyć się jeszcze w pierwszej połowie 2026 r. i jej ogłoszenie kilka tygodni temu było wielkim zaskoczeniem. Blue Origin chce wysłać na powierzchnię Srebrnego Globu własny lądownik Blue Moon (MK1), nad którym pracowano od kilku lat.

Celem misji jest obszar obok krateru Shackleton w okolicy bieguna południowego. To właśnie tam NASA chce po raz pierwszy raz wylądować z ludźmi na Księżycu od ponad pół wieku. Problem jednak w tym, że Starship firmy SpaceX, który został wybrany w roli lądownika dla misji Artemis III, do tej pory nie jest gotowy. I tutaj nagle pojawia się z własną misją Blue Origin.

Wizja artystyczna lądownika Blue Moon MK1 firmy Blue Origin na Księżycu. Blue Origin materiały prasowe

Jeśli lądownik Blue Moon wyląduje na Księżycu jeszcze w tym roku z sukcesem, to NASA może zmienić własne plany i powierzyć dostarczenie astronautów w ramach misji Artemis III właśnie firmie Blue Origin. Ta najpierw musi odnieść sukces, a wiemy, że dotychczasowe próby lądowania w okolicy bieguna południowego Srebrnego Globu zazwyczaj kończyły się niepomyślnie.

Blue Moon MK1 to lądownik, który przypomina maszyny z czasów programu księżycowego Apollo. Ma 8 metrów wysokości, a więc jest nieco większy od pojazdów NASA sprzed ponad 50 lat. Jego załogowa wersja (MK2) będzie jeszcze większa i ma pozwolić zabrać na powierzchnię astronautów oraz spory ładunek.

SpaceX nie udało się dotychczas wysłać statku Starship w okolice Srebrnego Globu. Nie mówiąc nawet o lądowaniu na powierzchni i nic nie wskazuje, aby miało to nastąpić jeszcze w tym roku. Stąd też Blue Origin widzi tu dla siebie wielką szansę.

Wioska czarownic w Andaluzji. Tradycja sięga mrocznych czasów © 2025 Associated Press