W skrócie Hawajski wulkan Kīlauea od końca 2024 roku generuje fontanny lawy, które osiągają wysokość nawet 480 metrów, wyrzucając skały na odległość do 70 kilometrów.

Naukowcy odkryli korelację między unoszeniem się gruntu w przerwach między erupcjami a gwałtownym spadkiem ciśnienia w płytkim zbiorniku magmy podczas wyrzutu lawy.

Analiza zmian nachylenia terenu pozwala badaczom skuteczniej prognozować przedziały czasowe kolejnych erupcji, co pomaga w ostrzeganiu okolicznych mieszkańców i turystów.

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Lawa wystrzeliwuje w powietrze na wysokość kilkuset metrów, a po kilku godzinach wszystko się uspokaja. Na Hawajach taki spektakl powtarza się od końca 2024 roku. Naukowcy postanowili dokładniej zbadać fontanny lawy wulkanu Kīlauea.

Fontanny lawy sięgają niemal pół kilometra

Fontanny lawy to zjawisko, podczas którego wulkan wyrzuca w górę strumienie roztopionej skały i gazów. Nie jest to jednak ciągła erupcja. W przypadku Kīlauea intensywne epizody trwają zwykle kilka godzin, po czym następuje przerwa. Może ona potrwać od kilku dni, nawet do kilku tygodni.

Od grudnia 2024 roku do września 2026 roku odnotowano 54 takie epizody. To najwięcej w historii erupcji tego wulkanu. Większość fontann osiągała około 100 metrów wysokości, ale najwyższe wyrzucały lawę nawet na około 480 metrów.

To jednak nie tylko zapierający dech spektakl, ale realne zagrożenie. Wyrzucane fragmenty skał wulkanicznych był przenoszone przez wiatr na odległość do 70 kilometrów. Zgadza się, to nie błąd. Kilometrów, nie metrów. Stwarza to zagrożenie dla dróg, infrastruktury parku narodowego i okolicznych społeczności.

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Co uruchamia potężne fontanny?

Zespół badaczy przeanalizował dane z pierwszych 39 epizodów, korzystając między innymi z kamer, pomiarów ruchów gruntu, obserwacji satelitarnych, zapisów wstrząsów oraz analiz gazów i skał wyrzucanych przez wulkan.

Jednym z najważniejszych odkryć było powtarzające się zachowanie powierzchni szczytu. W przerwach między fontannami teren stopniowo się unosił, natomiast podczas erupcji szybko opadał. To wskazuje, że w płytkim zbiorniku magmy, czyli roztopionej skały pod powierzchnią, rośnie ciśnienie, które następnie gwałtownie .

Naukowcy mają dwa główne wyjaśnienia tego zjawiska. Według pierwszego magma zbliża się do powierzchni, a rozpuszczony w niej gaz tworzy pęcherzyki, które przy spadku ciśnienia gwałtownie się rozszerzająspada. Druga hipoteza zakłada powstawanie bogatej w dwutlenek węgla swego rodzaju piany głębiej w wulkanie. Jej nagłe zapadnięcie mogłoby napędzać wyrzut lawy.

Wstępne obserwacje gazów bardziej pasują do tego pierwszego scenariusza. Ale żeby całkowicie rozstrzygnąć tę debatę, potrzebne są dalsze obserwacje.

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Czy można przewidzieć kolejną erupcję?

Analiza wykazała, że fontanny zaczynały strzelać przy określonych zmianach nachylenia gruntu. Dzięki temu naukowcy mogą wyznaczać przedziały czasowe, w których prawdopodobne jest rozpoczęcie kolejnego epizodu, nawet gdy wcześniej nie pojawia się wyraźny wzrost liczby trzęsień ziemi.

To nie oznacza, że da się wskazać dokładną godzinę erupcji. Lepsze prognozy mogą jednak pomóc ostrzegać mieszkańców i pracowników parku o możliwych zagrożeniach.

Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie Science, otwiera się w nowym oknie.



