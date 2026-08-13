Łazik NASA znalazł na Marsie szlachetny kamień. "Zupełnie nieoczekiwane"

W skrócie Łazik Perseverance podczas badań w kraterze Jezero w 2025 roku odkrył minerał, którym okazał się korund, czyli minerał będący bazą dla rubinów oraz szafirów.

Szczegółowa analiza spektrograficzna potwierdziła obecność chromu w znalezionym minerale, co odpowiada za jego charakterystyczne zabarwienie.

Naukowcy badający znalezisko opublikowali wyniki na łamach czasopisma Geophysical Research Letters, wskazując na trudności w ustaleniu genezy korundu na Marsie.

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Czy na Marsie są skarby? Niedawne odkrycie łazika Perseverance potwierdza, że jak najbardziej. W 2025 r. udało się natrafił na minerał i było to nieoczekiwane znalezisko. Teraz naukowcy udostępnili artykuł, w którym dokonano analizy badanego obiektu.

Kamień szlachetny na Marsie odkryty przez łazik Perseverance

Łazik Perseverance w 2025 r. badał skałę. NASA wykorzystała laser, który pozwolił rozłupać próbki pobrane w kraterze Jezero. Następnie udało się znaleźć coś bardzo nieoczekiwanego. Pod bladą skorupą skrywał się kamień szlachetny, który na Ziemi zostałby uznany za skarb.

Marsjańska skała badana przez łazik Perseverance. Ollila et al., Geophys. Res. Lett., 2026 materiał zewnętrzny

Tym minerałem okazał się korund, z którego na Ziemi powstają rubiny oraz szafiry. Dokładna analiza wykazała obecność chromu. Ma on wpływ na charakterystyczny czerwono-różowy odcień rubinu.

Bardzo nieoczekiwanie. Analiza TRL przeprowadzona przez SuperCam trzech bogatych w plagioklaz skał na powierzchni krateru wykazała wyraźne ślady korundu zawierającego chrom

Pełna analiza minerału z Marsa potwierdziła korund

Uczeni przeprowadzili dokładną analizę znalezionego minerału i jest to bezapelacyjnie korund występujący także na Ziemi. Jednak na Marsie odkryto go po raz pierwszy. Rodzi się jednak pytanie: jak taki kamień szlachetny powstał na Czerwonej Planecie?

Do jego powstania zazwyczaj potrzebne są kompozycje wzbogacone glinem i zubożone w krzem, a zazwyczaj powstaje w wysokich temperaturach lub w połączeniu z procesami tektonicznymi

Stąd też uzyskanie jednoznacznej odpowiedzi jest trudne i odkrycie takiego minerału na Marsie dla naukowców stanowi zagadkę. Korund to krystaliczna forma tlenku glinu, a jego powstanie zazwyczaj wymaga dużej ilości glinu i niewielkiej ilości krzemu. Do tego dochodzą warunki cieplne, ale tych w przeszłości na Czerwonej Planecie mogło nie brakować.

Wiemy, że Mars w przeszłości był aktywny wulkanicznie i tego typu warunki mogły sprzyjać powstaniu korundu. Ponadto spektrografia wykazała wyraźne piki luminescencji na wybranych długościach fal. Czy to oznacza, że na Czerwonej Planecie mogłyby powstawać rubiny? Tego uczeni nie mówią, ale z pewnością zastanawiające jest to, jak w takim środowisku mogłyby powstać tego typu kamienie szlachetne.

Wyniki pełnej analizy skał udostępniono na łamach "Geophysical Research Letters".



