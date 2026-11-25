W skrócie Łazik Curiosity odkrył w miejscu o nazwie Nazca nietypowe, dyskowate formacje skalne, które z wyglądu przypominają chipsy ziemniaczane.

Łazik Perseverance natrafił w kraterze Jezero na nietypowe, blade skały, które ze względu na swój wygląd zostały nazwane przez naukowców upiornymi skałami.

Analiza upiornych skał wykazała dużą zawartość krzemionki wodnej, co stanowi dowód na to, że krater Jezero mógł być w przeszłości jeziorem.

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NASA ma obecnie dwa aktywne łaziki marsjańskie. Są to Curiosity oraz Perseverance. Ten drugi niedawno pobił rekord dystansu pokonanego na Czerwonej Planecie, który wcześniej ustanowił pierwszy pojazd. W ostatnim czasie maszyny natrafiły na Marsie na ciekawe skały.

Łaziki marsjańskie Perseverance i Curiosity natrafiły na nietypowe formacje

Łazik Curiosity zakończył niedawno wiercenia w miejscu o nazwie "Nazca", gdzie naukowcy badali nietypowe, dyskowate formacje krystaliczne tkwiące w otaczającym je podłożu skalnym. Z wyglądu przypominają one "chipsy ziemniaczane".

Curiosity w trakcie fotografowania tych nietypowych formacji skalnych wykorzystał kamerę MAHLI (Mars Hand Lens Imager). Natomiast do badania składu chemicznego użyto instrumentu o nazwie ChemCam. Próbki trafiły do pokładowego laboratorium SAM (Sample Analysis at Mars).

Skały przypominające "chipsy ziemniaczane" sfotografowane przez łazik Curiosity. NASA/JPL-Caltech/MSSS NASA

Natomiast łazik Perseverance w trakcie badania kolejnych formacji w obszarze krateru Jezero natrafił na blade, niemal eterycznie wyglądające skały, które z pewnością nie przypominają ogólnego krajobrazu Marsa.

"Upiorne skały" badane przez łazik Perseverance. NASA/JPL-Caltech/ASU NASA

Analiza przeprowadzona z użyciem SuperCam wykazała, że te "upiorne skały" są niezwykle bogate w krzemionkę i nie mają typowego pochodzenia magmowego. Dla naukowców to bardzo cenne dane, które pozwalają poznać historię Czerwonej Planety.

Łaziki marsjańskie NASA ujawniają historię Marsa

Znalezisko badane przez łazik Perseverance ujawniło wodną krzemionkę. Jest to kolejny dowód na to, że krater Jezero niegdyś mógł być jeziorem. Na Ziemi takie formacje powstają w środowiskach związanych z aktywnością hydrotermalną lub wodami gruntowymi.

Są to bardzo ważne wskazówki związane z historią Marsa, która sięga kilku mld lat wstecz. Uczeni nie od dziś twierdzą, że Czerwona Planeta niegdyś była bardziej podobna do Ziemi i występowało tam wiele wody. Później klimat na tym świecie uległ znaczącym przemianom.

Oba łaziki marsjańskie NASA przebywają w różnych regionach Czerwonej Planety i dzięki temu zabrane dane mogą posłużyć do lepszej oceny historii geologicznej całego Marsa.