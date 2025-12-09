Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że wyniki leczenia onkologicznego mogą zależeć od pory dnia, w której pacjenci otrzymują leczenie. Wpływ ten jest prawdopodobnie spowodowany wahaniami w funkcjonowaniu komórek układu odpornościowego zależnymi od rytmu dobowego. Białka regulujące ich funkcjonowanie także mają na to wpływ.

Zegar wewnętrzny wpływa na to, kiedy w organizmie zachodzą różne procesy fizjologiczne (w tym reakcje immunologiczne). To może wyjaśniać, dlaczego różne leki wydają się skuteczniejsze, gdy są przyjmowane o określonych porach dnia.

Wcześniejsze podanie leku w ciągu dnia poprawia wyniki leczenia

Przeprowadzono metaanalizę i okazało się, że pacjenci z różnymi typami zaawansowanego nowotworu, którym podano wlewy inhibitorów punktów kontrolnych układu odpornościowego (ICI) wcześniej w ciągu dnia, przeżyli dłużej niż ich rówieśnicy leczeni późnym popołudniem lub wieczorem. Onkolog Yongchang Zhang starał się określić, która godzina lub okno czasowe mogłoby pomóc pacjentom osiągnąć najlepszy wynik terapeutyczny.

W nowym badaniu zespół pod kierownictwem Zhanga odkrył, że pacjenci z bardzo agresywnym rakiem płuc przeżyli znacznie dłużej, jeśli otrzymali leczenie przed godziną 15 w porównaniu do pacjentów leczonych później w ciągu dnia. Zbadali to zjawisko u 397 pacjentów, którzy byli poddawani terapii w okresie od maja 2019 r. do października 2023 r. Po uwzględnieniu czynników wpływających wcześniejsza pora podania leku wiązała się z 52 proc. niższym ryzykiem progresji nowotworu i 63 proc. niższym ryzykiem zgonu. Naukowcy podzielili czas, w którym pacjenci otrzymywali leczenie na 30-minutowe przedziały między 11:00 a 16:30. Po analizie okazało się, że godzina 15 ma największe znaczenie podczas podawania leku, a pacjenci leczeni przed 15 przeżyli około siedmiu miesięcy dłużej niż osoby otrzymujące wlewy później w ciągu dnia.

- To badanie ma natychmiastowe zastosowanie kliniczne i potencjał do zmiany obecnych protokołów leczenia drobnokomórkowego raka płuc - powiedział Zhang w oświadczeniu. - Dostosowanie czasu infuzji to prosta i łatwa do wdrożenia interwencja, którą można wdrożyć w różnych placówkach opieki zdrowotnej bez dodatkowych kosztów.

Odkrycia te poszerzają wiedzę na temat klinicznego znaczenia rytmu dobowego w leczeniu raka.

