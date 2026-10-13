Przez stulecia historia o obozie wojskowym na wzgórzu Frenni Fawr funkcjonowała przede wszystkim jako element walijskiej tradycji. Teraz nowe znaleziska dostarczają przesłanek, że opowieść mogła nawiązywać do rzeczywistych wydarzeń. Badacze podkreślają jednak, że samo odkrycie fortu nie przesądza jeszcze o bezpośrednim związku z cesarzem.

Legenda mówiła prawdę?

Stanowisko zidentyfikował w 2024 roku dr Mark Merrony, specjalista w dziedzinie archeologii rzymskiej z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Fort znajduje się około 3,5 km na południowy zachód od szczytu Frenni Fawr, w paśmie Preseli. Wcześniej zdjęcia satelitarne ujawniły na porośniętym roślinnością polu zarys przypominający pozostałości starożytnych umocnień.

Podczas oględzin Merrony natrafił na rzymską dachówkę, a późniejsze prace przyniosły kolejne znaleziska - w ostatnim etapie wykopalisk odkryto między innymi dwie monety z końca IV wieku. Jak wspomina badacz, jego brat Nick przed rozpoczęciem prac żartobliwie poprosił go o znalezienie monet, które mogłyby wesprzeć teorię o związku fortu z Magnusem Maksymusem.

Fascynująca jest myśl, że te dwie monety mogą mieć związek z opowieścią o Macsenie Wledigu, czyli Magnusie Maksymusie, zawartą w Mabinogionie -walijskim odpowiedniku Odysei.

Rozwiń

Fort dla około 500 żołnierzy

Odkryta konstrukcja ma około 180 na 150 metrów. Została wzniesiona na zboczu zapewniającym szeroki widok na okolicę. Jej układ odpowiada typowej formie rzymskiego fortu, z zaokrąglonymi narożnikami i drogą przecinającą teren pod kątem prostym. Według badacza mogło tu stacjonować około 500 żołnierzy.

Wśród znalezisk znalazły się liczne fragmenty ceramiki, rzymskie dachówki, żelazny rysik oraz ubite gliniane powierzchnie charakterystyczne dla stanowisk wojskowych. Zachowały się także koleiny pozostawione przez wozy. Badania geofizyczne wskazały ponadto na obecność dwóch prostokątnych budynków - jednego w centralnej części fortu i drugiego po jego południowej stronie. Ich rozmieszczenie może odpowiadać budynkowi dowództwa oraz domowi dowódcy.

Jeśli Magnus Maksymus rzeczywiście tam był, musiała tam być również armia

Odkrycie ma znaczenie także dla szerszego obrazu rzymskiej obecności w Walii. Fort podważa założenie, że miejscowa ludność celtycka utrzymywała z Rzymianami wyłącznie pokojowe relacje. Sam fakt istnienia silnie ufortyfikowanego obiektu wojskowego wskazuje na znaczenie strategiczne tego obszaru.

Cesarz z legendy walijskiej

Magnus Maksymus był rzymskim dowódcą, który w IV wieku przejął władzę w zachodniej części imperium i sprawował rządy w Brytanii. W walijskiej tradycji zapisał się jako Macsen Wledig, bohater opowieści "Sen Macsen Wlediga", należącej do zbioru średniowiecznych tekstów znanych jako "Mabinogion".

Według tej historii podczas wypraw wojskowych cesarz miał rozbić obóz na Frenni Fawr, wzniesieniu o wysokości 395 metrów. Dotychczas nie znaleziono jednak archeologicznych dowodów na istnienie rzymskiego obozu na samym szczycie ani bezpośrednio u jego podnóża.

Merrony zwraca uwagę, że odkryty fort jest jedynym znanym rzymskim obiektem wojskowym w pobliżu miejsca wskazywanego przez średniowieczną opowieść. Badacz dopuszcza więc możliwość, że legenda zachowała pamięć o wydarzeniach historycznych. Wyniki prac Merrony'ego mają zostać opublikowane w kwartalniku "Antiqvvs", poświęconym archeologii i historii starożytnej, odkrycie znajdzie również miejsce w jego przygotowywanej książce o cesarzach rzymskich.