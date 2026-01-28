"Złota zbroja" z czasów dynastii Tang. Chiny pokazały unikat

Legendarny skarb Chin - "złota zbroja" - przez wiele lat znany był jedynie z zapisków, jakie pozostały z czasów dynastii Tang. "Nie opuścimy pustyni, dopóki nie pokonamy wroga, nawet jeśli w wojnie nasze złote zbroje zużyją się sto razy", głosiły dawne, rozbudzające wyobraźnię poematy. Wszystko się zmieniło, gdy kilka lat temu badacze odnaleźli ten niezwykły pancerz - znajdował się w jamie grobowej na Wyżynie Tybetańskiej.

Zdaniem ekspertów grobowiec Xuewei nr 1 w hrabstwie Dulan w prowincji Qinghai należał do króla Tuyuhun, ludu żyjącego niegdyś na terenach zachodnich Chin. Przez wiele lat specjaliści pracowali nad rekonstrukcją tego unikatowego pancerza. Teraz w końcu udało się w pełni odrestaurować jedyną zachowaną "złotą zbroję" z czasów dynastii Tang.

Wieloletnia praca konserwatorów zabytków przyniosła spektakularny efekt

Badacze wykorzystali najnowocześniejsze metody, by tchnąć życie w legendarną pozłacaną zbroję z brązu, która w grobowcu spoczywała przez ok. 1200 lat. Eksperci zeskanowali unikatowy pancerz, tworząc jego model w 3D. Konserwatorzy przeanalizowali też skład poszczególnych zachowanych elementów. Eksperci przyjrzeli się również technice produkcji płyt z brązu, ich złocenia oraz łączenia poszczególnych części w jedną całość.

- Przyjęliśmy strategię "rozłożenia całości na części i ponownego złożenia ich w jedną całość", przeprowadzając warstwowe czyszczenie i ochronę, a jednocześnie skrupulatnie katalogując każdą płytę pancerza - powiedział ekspert ds. konserwacji dziedzictwa kulturowego Guo Zhengchen na konferencji prasowej z okazji odsłonięcia odrestaurowanego pancerza.

"Złota zbroja" po 1200 latach ponownie olśniewa

Podczas konferencji prasowej Chińska Akademia Nauk Społecznych przedstawiła ten projekt wśród najważniejszych osiągnięć archeologii i ochrony dziedzictwa kulturowego kraju. Badacze podkreślają, że dzięki poświęceniu odpowiedniego czasu na rekonstrukcję oraz wykorzystanie najnowszych technologii, udało się uniknąć problemów związanych z degradacją cennego zabytku. To umożliwiło dokładniejszą renowację, wykonanie modelu i globalny dostęp do unikatowego dziedzictwa.

Odnaleziono na Wyżynie Tybetańskiej "złota zbroja" miała według badaczy wchodzić w skład największych dóbr władcy Tuyuhun. Oprócz niej, królewski pochówek zawierał też szereg elementów rynsztunku jeździeckiego oraz żelazne i lakierowane zbroje, dające wgląd w kulturę wojenną tamtego okresu. "Znaleziska te stanowią kluczowe dowody archeologiczne dla badań nad początkami cywilizacji chińskiej", zaznacza CGTN.

Źródła: Chinese Academy of Social Sciences, CGTN, South China Morning Post

