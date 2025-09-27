Leki stosowane w terapii otyłości, takie jak Ozempic, Wegovy i Mounjaro, mogą wpływać na sposób odczuwania smaku. Niektórzy pacjenci przyjmujący te leki zauważają, że nagle jedzenie staje się słodsze lub bardziej słone, co prowadzi do zmniejszenia apetytu i szybszego odczuwania sytości.

- Terapie bazujące na inkretynach, takie jak Ozempic, Wegovy i Mounjaro, są powszechnie stosowane w celu kontroli masy ciała, ale ich wpływ na percepcję smaku nie jest jasny - mówi prof. Othmar Moser z Uniwersytetu w Bayreuth w Niemczech, który kierował badaniami. - Jeśli zmiany w odczuwaniu smaku są powiązane z lepszą kontrolą apetytu i utratą masy ciała, może to pomóc lekarzom lepiej dobierać metody leczenia, udzielać pacjentom bardziej spersonalizowanych porad dietetycznych i poprawiać długoterminowe wyniki leczenia.

Zaskakujące wyniki badania

Spośród 411 uczestników, 148 przyjmowało Ozempic, 217 Wegovy, a 46 Mounjaro przez co najmniej trzy miesiące. Średni czas terapii wynosił od 40 do 47 tygodni, podczas której około 1/5 badanych zgłosiła, że jedzenie wydaje im się słodsze (21,3 proc.) niż przed rozpoczęciem leczenia. Bardzo podobny odsetek przyznał, że jest ono bardziej słone (22,6 proc.). Najczęściej działo się to przy stosowaniu Wegovy. Percepcja goryczy i kwaśności pacjentów nie uległa zmianie.

Ponad połowa uczestników (58,4 proc.) stwierdziła, że ogólnie odczuwa mniejszy głód, a ich apetyt się zmniejszył. Prawie dwie trzecie badanych (63,5 proc.) zgłosiło szybsze uczucie sytości.

- Leki te działają nie tylko w jelitach i mózgowym ośrodku głodu, ale również wpływają na komórki kubków smakowych i obszary w mózgu odpowiedzialne za smak i nagrodę. Dlatego mogą zmieniać intensywność postrzegania potraw, co wpływa na apetyt - wyjaśnia Moser.

Okazało się, że uczestnicy, którym jedzenie po terapii zaczęło wydawać się słodsze, dwukrotnie częściej zgłaszali większą sytość w porównaniu do tych, którzy takiej zmiany nie zauważyli. O 67 proc. częściej deklarowali, że zmniejszył im się apetyt, oraz o 85 proc. częściej, że redukcji uległa liczba zachcianek na określone produkty.

Potrzeba więcej czynników, aby schudnąć

Naukowcy nie wykazali jednak bezpośredniego związku pomiędzy zmianami w odczuwaniu smaków a obniżeniem wskaźnika masy ciała (BMI). Ich zdaniem wynika to z faktu, że zmysł smaku jest tylko jednym z wielu czynników wpływających na utratę wagi.

- Smak może wpływać na to, jak satysfakcjonujące wydaje nam się jedzenie, a tym samym na kontrolę apetytu. Jednak spadek wagi zależy również od metabolizmu, długofalowych nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej - podsumowuje prof. Moser.

