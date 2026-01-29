Lód na jeziorze zrobił się zielony. Naukowcy zbadali to rzadkie zjawisko

W skrócie Lód na Zbiorniku Lipnowskim przybrał tej zimy zielony kolor.

Badania wykazały, że za rzadkim zjawiskiem stoją mikroorganizmy.

Zielony lód z Lipna stał się najlepiej udokumentowanym przypadkiem tego zjawiska na świecie.

Torosy, śryż i lodospady to nie wszystko. Zielony lód na jeziorze

Zima niesie ze sobą szereg interesujących zjawisk: Niedawno opisywaliśmy m.in. "lodowe tsunami", czyli torosy, które pojawiły się nad Bałtykiem, czy też śryż, który wytworzył się na Warcie. Fascynująco wyglądają też zamarznięte wodospady - mróz nie oszczędził w tym roku nawet największego wodospadu w Masywie Śnieżnika czy słynnego Wodospadu Siklawica w Tatrach.

Innym rzadkim, ale ciekawym zjawiskiem, są zmiany w kolorze lodu. Naukowców zainteresował niedawno m.in. Zalew Lipnowski - lód na tym jeziorze przybrał bowiem kolor zielony. O co chodzi?

Zbiornik Lipnowski skuty zielonym lodem. Naukowcy to zbadali

Zbiornik Lipnowski to największe sztuczne jezioro w Czechach, położone w miejscowości Lipno nad Wełtawą (Lipno nad Vltavou). Zbiornik ten powstał w wyniku budowy zapory za najdłuższej rzece Czech - Wełtawie. Jest on bardzo popularnym miejscem zarówno w wakacje, jak i zimą - jazda na łyżwach po zamarzniętym jeziorze to jedna z najpopularniejszych zimowych aktywności, która przyciąga ogrom turystów.

W tym sezonie odwiedzających zaskoczył kolor lodu na zamarzniętym zbiorniku. Był on zielony. Sprawą zainteresowali się naukowcy. Po przebadaniu pobranych próbek wykazano, że przyczyną zabarwienia lodu na zielono było nieoczekiwane nagromadzenie się mikroskopijnych organizmów - sinic.

- To kombinacja kilku czynników. Mówiąc prościej, sinice, które były obecne w dużych ilościach pod koniec lata i na początku jesieni, przetrwały zimę, a następnie tam zamarzły - mówi hydrobiolog Petr Znachor z Centrum Biologii Czeskiej Akademii Nauk, podaje Radio Prague International.

Zielone zabarwienie lodu na jeziorze. Rzadkie zjawisko

Analiza mikroskopowa próbek z Lipna nad Wełtawą wykazała, że organizmem odpowiedzialnym za zielone zabarwienie lodu była pospolita sinica Woronichinia naegeliana. Powszechnie występuje ona w czeskim jeziorze latem i jesienią. Głównym czynnikiem wzrostu sinic jest nadmiar substancji odżywczych w wodzie, zwłaszcza fosforu, który w dużej mierze wynika z działalności człowieka.

- Zielony lód na Jeziorze Lipnowskim wpisuje się w długoterminowe zmiany, które obserwujemy tutaj w związku z eutrofizacją i postępującą zmianą klimatu. Sugeruje to, że w przyszłości możemy być świadkami podobnych niespodzianek częściej - mówi hydrobiolog Petr Znachor z Centrum Biologii Czeskiej Akademii Nauk.

Co ciekawe, istnieje bardzo mało naukowych zapisów dotyczących zazielenienia lodu w wyniku obecności sinic. Badacze mówią, że zielony lód na Zbiorniku Lipnowskim stał się tym samym najlepiej udokumentowanym przypadkiem tego zjawiska na świecie.

