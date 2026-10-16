W skrócie Nowy model komputerowy wykazuje, że wpływ Lodowca Zagłady na wzrost poziomu mórz do 2100 roku może być dwukrotnie większy niż wynikało z dotychczasowych szacunków.

Ciepła woda morska dociera głęboko pod lodowiec i unosi fragmenty lodu, co przyspiesza procesy topnienia znacznie bardziej, niż zakładały tradycyjne symulacje.

Istnieje 60-proc. prawdopodobieństwo, że do końca stulecia lodowiec utraci kluczowy punkt podparcia na dnie morskim, co pogorszy jego stabilność i przyspieszy cofanie.

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Lodowiec Thwaites na Antarktydzie, znany lepiej jako Lodowiec Zagłady, od lat niepokoi naukowców. Najnowsze badania pokazują, że jego wpływ na wzrost poziomu mórz może być znacznie większy, niż wcześniej przewidywano. Badacze opracowali dokładniejszy model komputerowy, który lepiej odtwarza zmiany zachodzące w lodzie. Wyniki nie są optymistyczne.

Lodowiec Zagłady może podnieść poziom mórz. O ile?

Thwaites znajduje się w zachodniej części Antarktydy i jest jednym z najpilniej obserwowanych lodowców na świecie. Nazywany jest Lodowcem Zagłady, ponieważ jego dalsze topnienie może mieć poważne konsekwencje dla wybrzeży. W ostatnich dekadach lodowiec szybko się cofał i stawał coraz cieńszy.

Zespół naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine i NASA Jet Propulsion Laboratory przygotował nowy model, który pozwala dokładniej przewidywać jego przyszłość. Wynika z niego, że do 2100 roku może przyczynić się do wzrostu poziomu mórz nawet o 3 centymetry. To dwukrotnie więcej, niż wskazywały wcześniejsze szacunki. Co ważne, prognoza uwzględnia nawet scenariusz, w którym ocieplenie klimatu nie będzie postępować dalej.

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Ciepła woda dociera głęboko pod lodowiec

Dlaczego wcześniejsze prognozy były zbyt optymistyczne? Przede wszystkim chodzi o to, co dzieje się pod lodem. Ciepła woda morska wpływa pod lodowiec, docierając do obszarów, w których lód styka się z podłożem. Pod wpływem przypływów i odpływów woda unosi fragmenty lodu, a następnie je ogrzewa.

Naukowcy wykorzystali między innymi dane radarowe z satelitów fińskiej konstelacji ICEYE. Pozwoliły prześledzić zmiany zachodzące w strefie kontaktu lodowca z podłożem. Okazało się, że są znacznie większe, niż pokazywały wcześniejsze modele. Nowe obliczenia umożliwiły odtworzenie historyczne zmiany lodowca od lat 90. XX wieku, które były czterokrotnie większe, niż wskazywały tradycyjne symulacje.

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Lodowiec może utracić ważny punkt podparcia

Problemem jest również grzbiet Mouginota (na dnie morskim Antarktydy Zachodniej, zlokalizowane około 950 metrów pod poziomem morza; nazwa ta pochodzi od nazwiska glacjologa Jérémiego Mouginota), który obecnie pomaga stabilizować główną część lodowca. Gdy lód straci kontakt z tym podparciem, może zacząć cofać się w kierunku kolejnego wzniesienia dna morskiego.

Według symulacji, która uwzględnia dokładniejszy obraz procesów zachodzących pod lodem, istnieje aż 60-proc. prawdopodobieństwo, że do końca stulecia lodowiec utraci to podparcie.

Prof. Eric Rignot z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine zwrócił uwagę, że dotychczasowe prognozy nie uwzględniały wszystkich istotnych procesów fizycznych. Nowy model lepiej odpowiada obserwacjom i wskazuje na większe ryzyko powodzi na wybrzeżach w nadchodzących dekadach.

Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie Nature Communications, otwiera się w nowym oknie.

Źródło: Uniwersytet Kalifornijski w Irvine

Publikacja: Mattia Poinelli et al., Sea-level contribution from Thwaites Glacier doubles in an observation-constrained ice-sheet model, Nature Communications (2026). DOI: 10.1038/s41467-026-77976-1



