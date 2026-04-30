Lot z Ziemi na Marsa w rekordowym czasie. Astronom znalazł skrót

W skrócie Astronom Marcelo de Oliveira Souza śledził asteroidę 2001 CA21, aby znaleźć skrót na Marsa. Z symulacji wynika, że podróż w obie strony mogłaby potrwać jedynie 153 dni.

Odkrycie to może istotnie skrócić czas lotu z Ziemi na Marsa podczas przyszłych misji.

Mars i Ziemia to sąsiadujące ze sobą planety, ale w rzeczywistości podróż z jednej na drugą jest możliwa tylko mniej więcej co dwa lata, gdy występuje korzystne położenie obu światów, co otwiera okienko startowe. Czy tego typu loty można skrócić? Pewien astronom dokonał odkrycia, które ma duży potencjał.

Lot z Ziemi na Marsa trwa obecnie co najmniej kilka miesięcy

Dlaczego misje na Czerwoną Planetę nie są wystrzeliwane w dowolnym czasie? Pamiętajmy, że Mars i Ziemia krążą wokół Słońca, a jeden "rok" na pierwszej z wymienionych planet trwa ponad dwa lata. To oznacza, że mniej więcej co taki czas oba światy znajdują się na tyle blisko siebie, aby lot w jedną stronę był możliwy w jak najkrótszym czasie.

Przy najbardziej sprzyjających warunkach lot z Ziemi na Marsa trwa dziś od 6-7 do nawet 10 miesięcy. Pojawia się jednak dodatkowy problem i jest nim powrót z Czerwonej Planety.

Po doleceniu z Ziemi na Marsa Czerwona Planeta coraz bardziej oddala się od naszego świata i to sprawia, że misja załogowa z astronautami musiałaby dziś potrwać około dwóch lat. Powrót musiałby zostać zainicjowany w odpowiednim momencie przed kolejnym okienkiem. Czy można to skrócić?

Astronom znalazł skrót na Marsa śledząc trajektorię asteroidy

Wygląda na to, że udało się dokonać pewnego przełomu, który mógłby skrócić misje na Czerwoną Planetę. Astronom Marcelo de Oliveira Souza z Uniwersytetu Stanowego w Północnym Rio de Janeiro śledził asteroidę sklasyfikowaną pod nazwą 2001 CA21. Celem badania było znalezienie "skrótu na Marsa" i uzyskane wyniki są bardzo obiecujące.

Astronom, śledząc wspomnianą asteroidę, znalazł "skrót na Marsa", który teoretycznie mógłby znacząco zredukować czas lotu na Czerwoną Planetę. Z obliczeń naukowca wynika, że podróż w obie strony mogłaby potrwać zaledwie 153 dni, czyli mniej niż pół roku.

Planetoida 2001 CA21 jest o tyle ciekawa, że ma silnie ekscentryczną trajektorię. Astronom wykorzystał więc dostępne dane do przeprowadzenia symulacji ewentualnych misji w latach 2027, 2029 i 2031, kiedy to Mars zbliży się do Ziemi. Największy potencjał ma ostatni wymieniony rok.

Odkrycie może odegrać wielką rolę w planowaniu przyszłych misji na Marsa, co pozwoliłoby na skrócenie czasu lotu nawet o setki dni.

