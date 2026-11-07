Dlaczego ludzie mają większe mózgi niż małpy?

Jak to się stało, że ludzki mózg stał się znacznie większy niż mózg naszych najbliższych ewolucyjnych krewnych? Odpowiedź częściowo leży w tym, jak ludzie i małpy człekokształtne wykorzystują wspólne geny.

W mózgu kora nowa jest obszarem odpowiedzialnym za wyższe funkcje poznawcze, m.in. myślenie abstrakcyjne, planowanie długoterminowe i mowę. U ludzi kora nowa jest znacznie większa niż u małp człekokształtnych. Chociaż niektóre geny charakterystyczne dla człowieka powiązano z większym rozmiarem mózgu, same w sobie nie do końca wyjaśniają ogromny ewolucyjny rozwój ludzkiej kory nowej.

Ludzki genom kodujący jest w 98-99 proc. identyczny z genomem szympansów i goryli, jednak te same geny niekoniecznie są wykorzystywane w ten sam sposób. Naukowcy z Niemiec chcieli porównać rozwój mózgu różnych gatunków. Wykorzystali do tego organoidy mózgowe - maleńkie, trójwymiarowe struktury tkankowe, wyhodowane z komórek macierzystych badanych ssaków. Zespół porównał wczesne etapy rozwoju mózgu i stwierdził wyraźne różnice w sposobie, w jaki te trzy gatunki wykorzystują wspólne geny.

Zdjęcie mikroskopowe organoidu ludzkiego mózgu. Organoid został zabarwiony specjalnym barwnikiem, aby uwypuklić kształt i rozgałęzienia komórek. Theresa Schütze / CRTD materiał zewnętrzny

Jesteśmy niemal tacy sami jak szympansy. Naukowcy wyjaśniają, co naprawdę nas różni

Analizując aktywność genów w komórkach macierzystych rozwijających się organoidów mózgowych, naukowcy odkryli, że wiele przełączników genetycznych działa inaczej u ludzi. Prawdopodobnie powoduje to, że komórki budujące mózg stają się bardziej rozgałęzione. Jest to cecha powiązana z produkcją większej liczby neuronów, a co za tym idzie - z większym mózgiem.

- Te przełączniki genetyczne to krótkie sekwencje DNA, które regulują poziom aktywności genu. Można je traktować jako swego rodzaju ściemniacze, które zwiększają lub zmniejszają aktywność genów - mówi dr Theresa Schütze, która kierowała eksperymentalną częścią badania. - Odkryliśmy prawie 600 przełączników, które są bardziej aktywne w ludzkich nerwowych komórkach macierzystych niż w komórkach szympansów i goryli.

Wiele z tych przełączników regulowało geny, o których wiadomo, że kształtują komórkę, zwłaszcza pomagając jej w tworzeniu długich, rozgałęzionych wypustek.

- To niekoniecznie różne geny czynią ludzki mózg wyjątkowym. Jak sugerują niemal identyczne genomy, używamy w dużej mierze tego samego zestawu narzędzi co małpy człekokształtne, tylko w innych warunkach - dodaje prof. Mareike Albert.

A ponieważ małpy człekokształtne zagrożone są wyginięciem i podlegają ścisłej ochronie, ich rozwój mózgu pozostaje w dużej mierze poza zasięgiem badań. Dzięki organoidom naukowcy mogą analizować to, czego inaczej w ogóle nie można by było badać.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Nature Communications, otwiera się w nowym oknie.



