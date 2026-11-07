Ludzie i małpy używają tych samych genów. Różnica tkwi w ich aktywności

Julia Król

Julia Król

Ludzki mózg jest znacznie większy od mózgów naszych najbliższych krewnych, choć genetycznie jesteśmy niemal identyczni. Naukowcy odkryli, że kluczem do tej różnicy jest unikalny sposób, w jaki nasz organizm zarządza wspólnymi genami.

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Szympans leżący na trawie w naturalnym środowisku, w tle widoczna sylwetka drugiego osobnika.
Szympansy są nam ewolucyjnie najbliżsiALI SAFAROV123RF/PICSEL

Dlaczego ludzie mają większe mózgi niż małpy?

Jak to się stało, że ludzki mózg stał się znacznie większy niż mózg naszych najbliższych ewolucyjnych krewnych? Odpowiedź częściowo leży w tym, jak ludzie i małpy człekokształtne wykorzystują wspólne geny.

W mózgu kora nowa jest obszarem odpowiedzialnym za wyższe funkcje poznawcze, m.in. myślenie abstrakcyjne, planowanie długoterminowe i mowę. U ludzi kora nowa jest znacznie większa niż u małp człekokształtnych. Chociaż niektóre geny charakterystyczne dla człowieka powiązano z większym rozmiarem mózgu, same w sobie nie do końca wyjaśniają ogromny ewolucyjny rozwój ludzkiej kory nowej.

Ludzki genom kodujący jest w 98-99 proc. identyczny z genomem szympansów i goryli, jednak te same geny niekoniecznie są wykorzystywane w ten sam sposób. Naukowcy z Niemiec chcieli porównać rozwój mózgu różnych gatunków. Wykorzystali do tego organoidy mózgowe - maleńkie, trójwymiarowe struktury tkankowe, wyhodowane z komórek macierzystych badanych ssaków. Zespół porównał wczesne etapy rozwoju mózgu i stwierdził wyraźne różnice w sposobie, w jaki te trzy gatunki wykorzystują wspólne geny.

Intensywnie rozświetlone pasma i rozgałęzienia w odcieniach pomarańczu i czerwieni, tworzące promienisty, płomienny wzór przypominający wybuch lub rozchodzące się iskry.
Zdjęcie mikroskopowe organoidu ludzkiego mózgu. Organoid został zabarwiony specjalnym barwnikiem, aby uwypuklić kształt i rozgałęzienia komórek.Theresa Schütze / CRTDmateriał zewnętrzny

Jesteśmy niemal tacy sami jak szympansy. Naukowcy wyjaśniają, co naprawdę nas różni

Analizując aktywność genów w komórkach macierzystych rozwijających się organoidów mózgowych, naukowcy odkryli, że wiele przełączników genetycznych działa inaczej u ludzi. Prawdopodobnie powoduje to, że komórki budujące mózg stają się bardziej rozgałęzione. Jest to cecha powiązana z produkcją większej liczby neuronów, a co za tym idzie - z większym mózgiem.

- Te przełączniki genetyczne to krótkie sekwencje DNA, które regulują poziom aktywności genu. Można je traktować jako swego rodzaju ściemniacze, które zwiększają lub zmniejszają aktywność genów - mówi dr Theresa Schütze, która kierowała eksperymentalną częścią badania. - Odkryliśmy prawie 600 przełączników, które są bardziej aktywne w ludzkich nerwowych komórkach macierzystych niż w komórkach szympansów i goryli.

Wiele z tych przełączników regulowało geny, o których wiadomo, że kształtują komórkę, zwłaszcza pomagając jej w tworzeniu długich, rozgałęzionych wypustek.

- To niekoniecznie różne geny czynią ludzki mózg wyjątkowym. Jak sugerują niemal identyczne genomy, używamy w dużej mierze tego samego zestawu narzędzi co małpy człekokształtne, tylko w innych warunkach - dodaje prof. Mareike Albert.

A ponieważ małpy człekokształtne zagrożone są wyginięciem i podlegają ścisłej ochronie, ich rozwój mózgu pozostaje w dużej mierze poza zasięgiem badań. Dzięki organoidom naukowcy mogą analizować to, czego inaczej w ogóle nie można by było badać.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Nature Communications, otwiera się w nowym oknie.

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Zabawa w udawanie. Małpy człekokształtne mają rozwiniętą wyobraźnię© 2026 Associated Press
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