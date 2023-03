Ludzie z zaburzenia osobowości wpływają na wyniki badań

Sandra Bielecka Nauka

Nie do końca wiadomo, co motywuje ludzi do uczestniczenia w badaniach psychologicznych. Wiele osób zgłębia wiedzę na temat psychologii w związku z tym, że sami zmagają się z różnego rodzaju zaburzeniami osobowości. Co, jeśli jest to przeciwskazaniem do uczestnictwa w takich badaniach?

Zdjęcie Osoby przejawiające tego typu zaburzenia, inaczej odbierają i widzą świat / 123RF/PICSEL