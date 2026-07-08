W skrócie Przedsiębiorstwo inżynierii oceanicznej DEEP umieściło u wybrzeży amerykańskiego stanu Floryda pierwsze od dziesięcioleci podwodne siedlisko przeznaczone dla ludzi.

Pilotażowy habitat o nazwie Vanguard został osadzony na głębokości około 17 metrów w rejonie rafy Tennesee na terenie Narodowego Sanktuarium Morskiego Florida Keys.

Doświadczenia zebrane podczas tego projektu mają zostać wykorzystane przez firmę do budowy większego, modułowego systemu podwodnych siedlisk Sentinel.

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DEEP postawiła siedlisko w głębinach. Miejsce dla 4 osób

DEEP to firma zajmująca się inżynierią oceaniczną i technologią podwodną. Celem przedsiębiorstwa jest umożliwienie ludziom długoterminowego przebywania i pracy pod wodą poprzez budowę siedlisk podwodnych oraz zaawansowane szkolenia nurkowe.

Siedziba główna firmy znajduje się w Miami na Florydzie. Stan ten został obrany także jako miejsce umieszczenia eksperymentalnego siedliska podwodnego - Vanguard z powodzeniem zainstalowano na głębokości ok. 17 metrów na rafie w sanktuarium morskim w archipelagu Florida Keys. Część mieszkalna siedliska ma wymiary 10,7 metra długości i 2,5 metra szerokości.

- Vanguard to pilotażowy podmorski habitat ludzki firmy DEEP, zapewniający szeroki dostęp do oceanu w celach badawczych, konserwatorskich i szkoleniowych. Konstrukcja zapewnia suche środowisko życia dla czterech członków załogi podczas misji o średnim czasie trwania, trwających pięć lub więcej dni, bez konieczności wynurzania - podaje przedsiębiorstwo.

Vanguard gotowy. Stała obecność człowieka pod wodą

Instalację Vanguard w rejonie rafy Tennesee poprzedziły długie przygotowanie - miesiące intensywnych prac projektowych, budowlanych i testowych. Vanguard to pierwszy od 40 lat podmorskie siedlisko dla ludzi zbudowany, przetestowany i wdrożony w USA.

- Udane wdrożenie przybliża nas do umożliwienia ciągłej obecności człowieka w oceanie i stanowi ważny krok naprzód w realizacji misji DEEP, której celem jest uczynienie człowieka istotą żyjącą w środowisku wodnym - powiedział Norman Smith, dyrektor ds. technologii w DEEP.

Wchodząca w skład Narodowego Sanktuarium Morskiego Florida Keys Rafa Tennessee stanowi ważny przedmiot badań naukowych. Dzięki możliwości wielodniowego przebywania na miejscu naukowcy będą mogli prowadzić znacznie bardziej szczegółowe i ciągłe obserwacje. Projekty badawcze obejmą m.in. ochronę i odbudowę raf koralowych, monitoring środowiska, badania zmian klimatu oraz wpływu długotrwałego pobytu pod wodą na człowieka.

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Życie na dnie oceanu. Najpierw Vanguard, później Sentinel

Pilotażowy projekt umożliwi firmie zdobycie doświadczenia, które ma posłużyć do budowy większego, modułowego systemu habitatów o nazwie Sentinel, który ma umożliwić długoterminową działalność człowieka pod powierzchnią oceanu. Modułowe konstrukcje tego typu mogłyby zostać zanurzone na głębokość ok. 200 m.

- Podmorski system siedliskowy Sentinel firmy DEEP radykalnie rozszerza dostęp człowieka do oceanu. Sentinel wypełnia lukę technologiczną, której nie zaspokajają metody nurkowania ani zanurzania, umożliwiając ludziom życie i pracę pod wodą oraz dokonywanie nowych odkryć - czytamy na stronie projektu.



