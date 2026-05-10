Zaskakujące odkrycie naukowców. Ssaki mogą mieć zdolność do regeneracji kończyn

Naukowcy w swoich badaniach wykorzystali dwa białka, które wysyłają określone sygnały: pierwsze białko wytwarza surowiec niezbędny do regeneracji, a drugie wykorzystuje go do budowy tkanki. Najpierw jednak odciągnęli komórki od miejsca rany gdzie zachodzi bliznowacenie, a potem dostarczyć sygnały, które podpowiedzą im, co mają zbudować.

Bliznowacenie to naturalna reakcja organizmu na uraz. Zatrzymuje krwawienie, ale w przypadku utraty kończyny nie ma już szans na jej odzyskanie. Za bliznowacenie odpowiadają fibroblasty, komórki znajdujące się w stanie aktywnym i wrażliwym na bodźce podczas wykonywania swoich zadań - i tu właśnie wkracza pierwsze białko, które naukowcy wykorzystali do przeprogramowania fibroblastów w blastemy. Są to tymczasowe "pączki" komórkowe wykorzystywane przez zwierzęta, takie jak salamandry, do przygotowania tkanki do odrostu. Następnie zastosowano białko BMP2, które przekazało blastemie sygnał do rozpoczęcia budowy.

Przyszłość medycyny ludzkości?

Podwójna terapia białkowa wystarczyła, by przywrócić kości, ścięgna, więzadła i struktury stawowe w kilkudziesięciu próbach przeprowadzonych na myszach. Chociaż zastępcze palce były czasami zdeformowane lub zbyt małe, wszystkie istotne części były na swoim miejscu.

Nowe badanie opiera się na wcześniejszych analizach z tego samego laboratorium, w których zastosowano podobne podejście oparte na sygnalizacji białkowej. Jednak w tych wcześniejszych eksperymentach nie dochodziło do odrastania całych kończyn tylko ich części.

Gdy już udowodni się, że proces regeneracji można uruchomić, otwiera to pole do zadawania zupełnie nowych pytań

Zdecydowanie nie jest to pierwszy raz, kiedy naukowcy podejrzewają, że nasze własne zdolności regeneracyjne mogą być ukryte w nas, a nie całkowicie nieobecne. Oczywiście, jeśli uda się je znaleźć i wzmocnić, konsekwencje dla całej medycyny będą ogromne. Niemniej, to najnowsze podejście musi jeszcze przejść dużo testów, w tym dokładne analizy mechanizmów odrastania i tworzenia kończyn.

Badania został opublikowane na łamach czasopisma Nature Communications.

