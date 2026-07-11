Łzy zdradzą chorobę Parkinsona? Wczesna diagnostyka nowym czujnikiem

Julia Król

Julia Król

Czy łzy mogą stać się kluczem do wczesnego wykrywania choroby Parkinsona? Naukowcy stworzyli innowacyjny, niedrogi czujnik, który potrafi precyzyjnie monitorować poziom dopaminy w nieinwazyjny sposób.

Czujnik do wykrywania dopaminy, podłączony kolorowymi przewodami, na blacie ze stojakiem na pipety.
Nowy czujnik, pokazany tutaj, podłączony do źródła zasilania, wykrył dopaminę w płynie przypominającym łzy.Neftalí Lênin Villarreal Carreñomateriał zewnętrzny

Czy kilka łez może pomóc ujawnić ważne wskazówki dotyczące zdrowia neurologicznego danej osoby? Naukowcy badają ten temat. Opracowali niedrogi czujnik elektrochemiczny przeznaczony do wykrywania dopaminy. W przyszłości technologia ta może wesprzeć rozwój nowych narzędzi do monitorowania choroby Parkinsona i innych schorzeń związanych z nietypowymi poziomami dopaminy.

Koniec inwazyjnych badań? Nowy czujnik z grafenu analizuje poziom dopaminy w ludzkich łzach

Zmiany poziomu dopaminy są związane z chorobami neurologicznymi i psychiatrycznymi. W chorobie Parkinsona jej stężenie ma tendencję do spadku. Obecne metody monitorowania, m.in. próbki krwi czy analiza moczu, są czasochłonne, a niektóre inwazyjne, takie jak wszczepianie specjalnych urządzeń. Naukowcy sprawdzili więc alternatywne sposoby.

Łzy mogłoby być źródłem informacji o stanie zdrowia, ponieważ można je pobrać szybko i bezboleśnie. Autor Neftalí Lênin Villarreal Carreño i jego współpracownicy zbudowali i przetestowali czujnik, aby zbadać, czy mogą stanowić nieinwazyjny sposób monitorowania poziomu dopaminy.

Do budowy wykorzystano laser, aby przekształcić fragmenty cienkiej folii z tworzywa sztucznego w przewodzący elektryczność grafen. Urządzenie jest wielkości znaczka pocztowego i wytwarza sygnał elektryczny, kiedy dopamina reaguje z grafenem. W testach laboratoryjnych badacze dodali dopaminę do sztucznych ludzkich łez i wykonali pomiary. Okazało się, że czujnik precyzyjnie wykrywał poziomy dopaminy, w tym także stężenia podobne do obserwowanych wcześniej we łzach osób z chorobą Parkinsona.

Schemat procesu wykrywania dopaminy za pomocą elektrody poliimidowej modyfikowanej LIG, roztworu Ni(NO3)2 z mocznikiem, prezentacja struktury materiału w mikroskopii oraz wykres zależności sygnału elektrochemicznego od stężenia dopaminy w łzie syntetyc...
Schemat działania czujnika.Neftalí Lênin Villarreal Carreño i in. (CC-BY 4.0)materiał zewnętrzny

Przełom w diagnostyce Parkinsona. Wystarczy kilka łez, by sprawdzić poziom dopaminy

- Nasz czujnik jest w stanie wykrywać dopaminę na poziomie znacznie niższym od zdrowego poziomu wyjściowego, a także przy poziomach nawet trzykrotnie wyższych - mówi współautor, Lucas Minghini Gonçalves. - Dzięki tej funkcji początkowy spadek poziomu dopaminy u danej osoby można wcześnie wykryć, co jest kluczowe dla umożliwienia terminowej, proaktywnej interwencji terapeutycznej.

Naukowcy twierdzą, że ich odkrycia stanowią podstawę do przyszłych badań wykorzystujących próbki ludzkiej łzy i pomogą im opracować urządzenia do monitorowania biomarkerów neurologicznych.

Badanie opublikowano w czasopiśmie ACS Omega.

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