Figurę odnaleziono na stanowisku Nishikaminomiya w mieście Isesaki. Wykopaliska są tam prowadzone od 2020 roku w związku z pracami regulacyjnymi przy rzece Tone. Do tej pory archeolodzy zidentyfikowali tu 11 kurhanów pochodzących z V i VI wieku - najnowsze odkrycie pochodzi zaś z największego w całym zespole kurhanu nr 1.

Jego nasyp ma około 45-50 metrów długości, a otaczająca go fosa osiąga około 18 metrów szerokości. Wcześniej odkryto tam pokrywę kamiennej trumny w kształcie łodzi. Badacze uważają, że grobowiec mógł pełnić centralną funkcję w obrębie cmentarzyska.

Figura spadła z nieznanej wcześniej części grobowca

Tegoroczne prace prowadzono na południowym krańcu kurhanu, przylegającym do rzeki Tone. Początkowo archeolodzy sądzili, że grobowiec ma kształt okrągły. Wykopaliska ujawniły jednak dodatkową platformę wystającą z nasypu, określaną w archeologii japońskiej jako "tsukuridashi".

To właśnie z tej części konstrukcji miała stoczyć się figurka, która ostatecznie znalazła się w fosie. Zachowana część obejmuje głowę i tułów, a jej wysokość wynosi około 40 centymetrów. Kobieta ma włosy upięte w charakterystyczny kok, nazywany "kofun shimada". Taka fryzura wskazuje, że przedstawiono postać kobiecą, interpretowaną przez badaczy jako szamankę lub kapłankę.

Przez tułów, od prawego ramienia do lewego boku, biegnie szarfa. Kobieta trzyma w lewej dłoni wąski przedmiot przypominający pałeczkę, prawdopodobnie związany z obrzędami. Jego dokładnego przeznaczenia nie udało się jednak ustalić.

Czerwony pigment i szczegóły niewidoczne z daleka

Figurka zachowała ślady czerwonej farby na twarzy, szarfie, ozdobie do włosów i bransoletach. Według japońskich badaczy pigmentem podkreślono zarówno elementy stroju i ozdoby, jak i twarz postaci.

Na uwagę zasługuje precyzja wykonania. Na prawym nadgarstku bransoletę uformowano z gliny i pomalowano na czerwono. Na lewym nadgarstku ozdobę zaznaczono jedynie za pomocą pigmentu. Różnice między obiema stronami pokazują, że twórca świadomie różnicował detale.

Zadbano również o szczegóły anatomiczne - palce obu dłoni zostały wyraźnie zaznaczone, a nozdrza wykonano poprzez przebicie gliny. Są to elementy, które mogły być trudne do dostrzeżenia z większej odległości, a mimo to zostały starannie opracowane.

Figurki tego rodzaju nazywane są "haniwa". Wykonywano je w Japonii w związku z tradycjami pogrzebowymi, a pojawiły się na początku V wieku w regionie Kinai. W prefekturze Gunma podobne zabytki znane są od drugiej połowy tego stulecia. Odkryta figura jest więc cennym świadectwem wczesnego etapu tej tradycji, zwłaszcza ze względu na dobry stan zachowania.



