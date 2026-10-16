Paliwo z bambusa za mniej niż 3 dolary

Zespół z WPI wykorzystał modele ekonomiczne i analizę cyklu życia, aby porównać koszty oraz wpływ na klimat paliwa bambusowego i tradycyjnej benzyny czy oleju napędowego. Według wyliczeń koszt ilości biopaliwa zapewniającej energię porównywalną z jednym galonem benzyny może wynieść zaledwie 2,75 dolara, co daje ok. 2,83 zł/litr. W kalkulacji uwzględniono również budowę i eksploatację zakładu działającego na skalę przemysłową.

Jeszcze ciekawiej prezentują się szacunki dotyczące emisji. Produkcja i wykorzystanie paliwa z bambusa miałyby wiązać się z emisją około 3,5 grama ekwiwalentu CO₂ na megadżul energii. Dla konwencjonalnych paliw kopalnych wskaźnik ten wynosi około 90-95 gramów, a więc oznaczałoby to nawet 26-krotnie niższy ślad węglowy.

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Nic nie rośnie szybciej niż ta superroślina

Jednymi z największych zalet bambusa są szybki wzrost i relatywnie niewielkie wymagania uprawowe. Roślina może rozwijać się na terenach, na których inne uprawy radzą sobie słabo, w tym na części gruntów zdegradowanych działalnością przemysłową lub intensywnym rolnictwem.

Pod uprawę bambusa można przeznaczyć grunty inne niż te wykorzystywane do produkcji żywności, dzięki czemu nie trzeba wybierać między produkcją żywności a paliw. Zyskują rolnicy i zyskują konsumenci

Naukowcy wskazują także na rozbudowane kłącza bambusa, które mogą magazynować węgiel pod ziemią. To jeden z elementów mogących poprawiać bilans klimatyczny całego procesu, a dodatkowym atutem jest niewielka ilość pozostałości po przetwarzaniu, bo zawartość popiołu ma wynosić mniej niż 1 proc. suchej masy.

Bambus napędzi samoloty?

Do przekształcania rośliny w paliwo można wykorzystać upłynnianie hydrotermalne (HTL), czyli proces wykorzystujący wysoką temperaturę i ciśnienie do uzyskania ciekłych produktów energetycznych. Według badaczy odpowiednio rozwinięta technologia mogłaby pozwolić na produkcję paliwa na dużą skalę, a w transporcie ciężkim i lotnictwie pełna elektryfikacja jest trudna.

Trzeba jednak pamiętać, że na razie są to tylko wyniki modelowania, a nie dowód, że paliwo bambusowe już dziś można masowo produkować w podanej cenie i z tak niskimi emisjami. Potrzebne będą dalsze badania oraz demonstracje przemysłowe, ale jeśli założenia się potwierdzą, bambus może stać się jednym ze sposobów ograniczenia emisji w sektorach, w których rezygnacja z paliw ciekłych jest szczególnie problematyczna.

Nasze badanie wskazuje, że bambus może odegrać ważną rolę w przyszłości paliw. Uważam, że te badania są szczególnie aktualne i istotne, ponieważ ceny paliw są wysokie, a sektor transportowy odpowiada w USA za większą emisję gazów cieplarnianych niż jakikolwiek inny sektor



