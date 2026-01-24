Mars to suchy i jałowy świat, ale kilka mld lat temu wyglądał zupełnie inaczej. Do tego stopnia, że przypominał mniejszą Ziemię. Wody na Czerwonej Planecie musiało być całe mnóstwo. Pytanie tylko: jak dużo i czy był tam ocean?

Naukowcy nie mają złudzeń i Mars w przeszłości był "niebieski"

Uczeni już dawno temu zdobyli dowody na to, że Mars wręcz ociekał wodą. Widać to na przykładzie licznych struktur, które zostały wyrzeźbione przez płynące rzeki czy są pozostałościami po jeziorach, a nawet ogromnych oceanach.

Naukowcy z Włoch i Szwajcarii postanowili sprawdzić, jak bardzo mokry był Mars w szczytowym okresie nawodnienia. W tym celu wykorzystano dane satelitarne, które zostały zabrane przez trzy marsjańskie orbitery. Uczeni za cel obrali sobie obszar o nazwie Coprates Chasma, który jest częścią Valles Marineris - największej sieci kanionów w całym Układzie Słonecznym.

Linia brzegowa oceanu na Marsie na jednym z jego obszarów.

Struktury deltowe powstają w miejscach, gdzie rzeki wpadają do oceanów, co wiemy z licznych przykładów na Ziemi. Formy, które udało nam się zidentyfikować na zdjęciach, to ewidentnie ujście rzeki do oceanu

Specjaliści zauważyli, że struktury przypominające delty znaleziono na wysokości od 3650 do 3750 metrów poniżej poziomu odniesienia powierzchni Marsa. To około 1000 metrów nad najgłębszym punktem w Valles Marineris. W ten sposób udało się oszacować, że mógł to być zbiornik wodny wielkości Oceanu Arktycznego na Ziemi!

Odkryty pradawny ocean jest największym na Marsie

Udało nam się dostarczyć dowodów na istnienie najgłębszego i największego jak dotąd oceanu na Marsie – oceanu, który rozciągał się na całej północnej półkuli planety

Wspomniane osady powstały około 3 mld lat temu. W tym okresie Mars mógł być jeszcze "niebieski". Jest to o tyle ciekawe, że takie środowisko mogło istnieć kilkaset mln lat później niż wcześniej przypuszczano. Z czasem jednak na Czerwonej Planecie doszło do tragedii i woda została utracona.

