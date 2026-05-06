Mars to suchy i jałowy świat, ale to wcale nie oznacza, że widoki wszędzie są takie same. Oczywiście nie ma tak dużej różnorodności krajobrazów, które mamy na Ziemi, ale nadal pomiędzy wieloma regionami występują istotne różnice. Potwierdzają to nowe panoramy, które udostępniła NASA.

Panoramy z łazików Curiosity i Perseverance ujawniają zróżnicowany krajobraz Marsa

NASA udostępniła dwie panoramy, które w rzeczywistości są sklejkami wielu zdjęć przechwyconych przez łaziki Curiosity i Perseverance, które przebywają w obszarach oddalonych od siebie o tysiące kilometrów. Na obrazach widać zróżnicowany krajobraz.

Pierwsza panorama składa się z obrazów, które Curiosity przechwycił w dniach 9 listopada - 7 grudnia 2025 r. Połączone zdjęcie ma około 1,5 mld pikseli. To jedna z największych panoram uchwyconych przez pojazd w całej historii jego kilkunastoletniej misji.

Te skały znajdowały się tutaj na długo przed tym, jak krater wypełniła woda. Naukowcy uważają nawet, że niektóre skały w tym obszarze powstały, gdy Mars wciąż kształtował swoją skorupę i atmosferę – a ogromne asteroidy uderzały w powierzchnię planety

"Ten teren to kapsuła czasu z najwcześniejszego okresu istnienia Układu Słonecznego" - dodaje NASA.

Druga panorama z łazika Perseverance przedstawia obszar o nazwie "Lac de Charmes" w pobliżu krateru Jezero. Mozaika składa się z 980 zdjęć przechwyconych między 18 grudnia 2025 r. a 25 stycznia 2026 r. Krajobraz jest zdecydowanie inny.

Oba łaziki NASA na Marsie dzieli blisko 4 tys. kilometrów

Curiosity to łazik NASA, który przebywa w obszarze krateru Gale'a, gdzie od kilku lat "wspina się" na coraz większe wysokości u podnóży wielkiej góry Mount Sharp. Natomiast Perseverance wylądował kilka lat temu w kraterze Jezero.

Kratery Gale'a i Jezero dzieli na Marsie odległość aż 3775 kilometrów. To mniej więcej tyle, co z Los Angeles do Waszyngtonu. NASA celowo wybrała te regiony do obu misji, aby zwiększyć zasięg poszukiwań oznak pradawnego życia oraz wody, która niegdyś wypełniała znaczną część powierzchni Czerwonej Planety.

