Mars jest "uśpiony". Spektakularne odkrycie na Czerwonej Planecie

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Mars do niedawna uważany był za planetę geologicznie martwą. Przeczy temu nowe odkrycie na Czerwonej Planecie, którego dokonała sonda ExoMars Trace Gas Orbiter, będąca wspólną misją ESA i Roskosmosu. Nad szczelinami wielkiego wulkanu Marsa statek odkrył chlorowodór. Co to oznacza?

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Widok powierzchni Marsa z kraterami i kanionami, częściowo oświetlonej przez słońce na tle czarnej przestrzeni kosmicznej.
Mars jest "uśpiony". Spektakularne odkrycie na Czerwonej Planecie.123RF/PICSEL

W skrócie

  • Sonda ExoMars Trace Gas Orbiter wykryła chlorowodór w pobliżu wulkanu Alba Mons na Marsie.
  • Odkrycie sugeruje, że źródłem gazu mogą być emisje wulkaniczne zachodzące pod powierzchnią planety.
  • Badania wskazują, że Mars posiada ciepło wewnętrzne i wciąż może wykazywać uśpioną aktywność geologiczną.
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Mars nie przypomina planety, którą był jeszcze kilka mld lat temu. Mimo to świat wcale nie musi być geologicznie martwy. Nowe odkrycie sugeruje, że Czerwona Planeta w rzeczywistości jest uśpiona.

ExoMars Trace Gas Orbiter wykrył w pobliżu wulkanu Marsa chlorowodór

Spektakularnego odkrycia na Czerwonej Planecie dokonała sonda ExoMars Trace Gas Orbiter, która jest wspólną misją Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz Roskosmosu. Statek uchwycił nad szczelinami największego pod względem powierzchni wulkanu na tym świecie intrygujący związek.

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W pobliżu wulkanu Alba Mons, sonda ExoMars Trace Gas Orbiter uchwyciła chlorowodór. Uczeni nie mają większych złudzeń i uważają, że źródłem gazu mogą być emisje związane z procesami wulkanicznymi zachodzącymi pod powierzchnią Marsa.

Ustaliliśmy, że najbardziej prawdopodobnym źródłem chlorowodoru są emisje wulkaniczne
wyjaśnia prof. Daniel Mège ze Centrum Badań Kosmicznych PAN i Uniwersytetu w Bernie.

To oznacza, że pod powierzchnią Alba Mons może znajdować się magma, która odpowiada za uwalniający się chlorowodór. W rzeczywistości są to ślady uśpionego wulkanizmu.

Aktywność geologiczna planety Mars jest uśpiona

Obecnie na powierzchni Marsa nie notuje się erupcji wulkanicznych. Jednak pewne badania sugerują, że mogło do nich dochodzić nawet zaledwie kilka mln lat temu. Ponadto w ramach misji lądownika InSight udało się zarejestrować trzęsienia pod powierzchnią. To oznacza, że Czerwona Planeta wykazuje jakąś aktywność, ale ta jest schowana pod spodem.

Nasze ustalenia sugerują, że Mars zachował wystarczająco dużo ciepła wewnętrznego, by jeszcze niedawno podtrzymywać aktywność wulkaniczną - a być może podtrzymuje ją nadal
powiedział Daniel Mège cytowany przez serwis Space.com.

Ciekawostką jest, że chlorowodór został zarejestrowany w okresie, gdzie prawdopodobieństwo jego występowania było niższe. Zazwyczaj stężenie tego gazu na półkuli północnej osiąga szczyt zimą. Natomiast latem zanika.

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"To doprawdy zdumiewające, że sonda zdołała wykryć zaledwie garstkę cząsteczek pochodzących z - być może okresowego - źródła, poruszając się jednocześnie nieprzerwanie po swojej orbicie i monitorując całą atmosferę Marsa" - dodaje Mège.

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