Mars ma niezwykle czysty i nieskażony lód na biegunach. Co to oznacza?

W skrócie Nowe badania wykazały, że lód wodny na północnym biegunie Marsa jest znacznie czystszy, niż wcześniej sądzono, a zawartość pyłu wynosi w nim zaledwie 3 proc.

Czysty lód na północnym biegunie Marsa odbija większość światła i promieniowania, co sprawia, że nie sublimuje on w tak dużym stopniu, jak przewidywano.

Zimą marsjańskie czapy lodowe pokrywa szron z dwutlenku węgla, którego warstwa na biegunie południowym osiąga kilkanaście metrów, a na północnym tylko około metra.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Mars ma lód wodny na powierzchni, choć występuje on tylko w wybranych regionach Czerwonej Planety. Tymi są bieguny tego świata. Uczeni postanowili przyjrzeć się dokładniej tym pokrywom i dokonali odkrycia, które jest niezgodne z dotychczasowymi przewidywaniami.

Lód wodny na biegunie północnym Marsa jest niezwykle czysty

Naukowcy dotychczas uważali, że lód wodny występujący na północnym biegunie Czerwonej Planety jest bardziej zamieszczony pyłem. Nowe odkrycie jednak temu przeczy.

Wiemy, że w rejonie północnego bieguna Marsa występuje lód wodny, ale istniały znaczne rozbieżności co do stopnia jego zanieczyszczenia pyłem

"Im więcej pyłu, tym ciemniejszy jest lód. Podobnie jak ciemna koszulka na słońcu sprawia, że jest nam cieplej, tak zanieczyszczony pyłem lód na Marsie szybciej się nagrzewa i paruje" - dodaje Aditya Khuller.

Aditya Khuller wraz z zespołem przeprowadził analizę tego lodu na biegunie Marsa i okazało się, że ilość pyłu w całej zawartości to zaledwie 3 proc. To oznacza, że pokrywa jest niezwykle czysta i jasna. Dzięki temu nie sublimuje w dużym stopniu i odbija większość światła. Podobnie jest z promieniowaniem.

W trakcie badań wykorzystano nową technikę, która została lepiej zoptymalizowana pod kątem warunków występujących na Marsie. Wcześniejsze badania wskazywały na większe zanieczyszczenie, ale z drugiej strony bazowały na warunkach ziemskich.

Pokrywy lodowe na Marsie pokryte zimą szronem z lodu dwutlenku węgla

Mars ma czapy lodowe na obu biegunach, ale ich pokrywa zmienia się w czasie jednego roku na tym świecie. Zimą są one pokryte warstwą szronu z lodu dwutlenku węgla. Jednak warstwy te różnią się grubością.

Badania wykazały, że warstwa szronu z lodu dwutlenku węgla jest grubsza na południowym biegunie i osiąga nawet kilkanaście metrów. Natomiast na biegunie północnym jest cieńsza i ma tylko około metra.

Dane na temat pokrywy lodowej na Czerwonej Planecie udało się zebrać przez różne orbitery. Są to m.in. sondy Mars Express, Mars Reconnaissance Orbiter oraz Mars Odyssey.