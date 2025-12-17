Marsjańska sonda NASA nadal milczy i prawdopodobnie się obraca
MAVEN to amerykańska sonda marsjańska, z którą NASA straciła kontakt na początku grudnia. Agencja udostępniła nowe informacje związane z analizą zaistniałej sytuacji. Statek niestety nadal milczy. Jakby tego było mało, to NASA zauważyła, że sonda MAVEN prawdopodobnie obraca się, co ujawniły dane po wyłonieniu się zza Marsa.
NASA ma duży problem ze statkiem MAVEN, który badał Marsa od kilkunastu lat. Na początku grudnia agencja straciła kontakt z sondą kosmiczną. W tym tygodniu Amerykanie udostępnili nowe informacje, które udało się uzyskać po analizie zdarzenia.
Sonda marsjańska MAVEN ciągle milczy i NASA wskazuje na dziwne zachowanie
NASA przekazała, że mimo wielokrotnych prób nawiązania kontaktu ze statkiem, sonda MAVEN nadal nie odpowiada. Udało się także uzyskać pewne dane, które pochodzą z 6 grudnia i te nie są optymistyczne.
Analiza tego sygnału sugeruje, że sonda MAVEN obracała się w nieoczekiwany sposób, gdy wyłoniła się zza Marsa
"Ponadto częstotliwość sygnału śledzenia sugeruje, że trajektoria orbity sondy MAVEN mogła ulec zmianie " - dodaje NASA. Dla agencji brak kontaktu ze statkiem jest dużym problemem, bo służył on również do komunikacji z łazikami przebywającymi na Marsie. Stąd też zaplanowano dodatkowe operacje.
Na kolejne dwa tygodnie zaplanowanych operacji powierzchniowych NASA organizuje dodatkowe przeloty z pozostałych orbiterów, aby zespoły Perseverance i Curiosity dostosowały swoje codzienne działania planistyczne w celu kontynuowania misji naukowych
Sonda kosmiczna MAVEN badała atmosferę Marsa
MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) została wystrzelona w listopadzie 2013 r. Po 10 miesiącach dotarła na orbitę Czerwonej Planety. Celem misji było zbadanie atmosfery Marsa i jej interakcji z wiatrem słonecznym.
Główna misja MAVEN trwała rok i zakończyła się sukcesem. Potem statek wykorzystano do zbierania cennych danych z Czerwonej Planety oraz w roli przekaźnika z łazikami czy lądownikami. Teraz łączność będzie realizowana z wykorzystaniem sond Mars Reconnaissance Orbiter i Mars Odyssey.
Sonda marsjańska MAVEN milczy od 4 grudnia. Od dwóch tygodni nie ma z nią kontaktu i nie wiadomo, czy misja jest do uratowania. Obecnie w kierunku Czerwonej Planety lecą dwa nowe statki (bliźniacze) w ramach ESCAPADE. Wystrzelono je w kosmos ponad miesiąc temu rakietę New Glenn firmy Blue Origin.