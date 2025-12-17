NASA ma duży problem ze statkiem MAVEN, który badał Marsa od kilkunastu lat. Na początku grudnia agencja straciła kontakt z sondą kosmiczną. W tym tygodniu Amerykanie udostępnili nowe informacje, które udało się uzyskać po analizie zdarzenia.

Sonda marsjańska MAVEN ciągle milczy i NASA wskazuje na dziwne zachowanie

NASA przekazała, że mimo wielokrotnych prób nawiązania kontaktu ze statkiem, sonda MAVEN nadal nie odpowiada. Udało się także uzyskać pewne dane, które pochodzą z 6 grudnia i te nie są optymistyczne.

Analiza tego sygnału sugeruje, że sonda MAVEN obracała się w nieoczekiwany sposób, gdy wyłoniła się zza Marsa

"Ponadto częstotliwość sygnału śledzenia sugeruje, że trajektoria orbity sondy MAVEN mogła ulec zmianie " - dodaje NASA. Dla agencji brak kontaktu ze statkiem jest dużym problemem, bo służył on również do komunikacji z łazikami przebywającymi na Marsie. Stąd też zaplanowano dodatkowe operacje.

Na kolejne dwa tygodnie zaplanowanych operacji powierzchniowych NASA organizuje dodatkowe przeloty z pozostałych orbiterów, aby zespoły Perseverance i Curiosity dostosowały swoje codzienne działania planistyczne w celu kontynuowania misji naukowych

Sonda kosmiczna MAVEN badała atmosferę Marsa

MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) została wystrzelona w listopadzie 2013 r. Po 10 miesiącach dotarła na orbitę Czerwonej Planety. Celem misji było zbadanie atmosfery Marsa i jej interakcji z wiatrem słonecznym.

Główna misja MAVEN trwała rok i zakończyła się sukcesem. Potem statek wykorzystano do zbierania cennych danych z Czerwonej Planety oraz w roli przekaźnika z łazikami czy lądownikami. Teraz łączność będzie realizowana z wykorzystaniem sond Mars Reconnaissance Orbiter i Mars Odyssey.

Sonda marsjańska MAVEN milczy od 4 grudnia. Od dwóch tygodni nie ma z nią kontaktu i nie wiadomo, czy misja jest do uratowania. Obecnie w kierunku Czerwonej Planety lecą dwa nowe statki (bliźniacze) w ramach ESCAPADE. Wystrzelono je w kosmos ponad miesiąc temu rakietę New Glenn firmy Blue Origin.

