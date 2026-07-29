Od dawna wiadomo, że kuchenne gąbki to siedlisko wielu bakterii, ale w ramach nowego badania naukowcy pokazali, że mogą być one jednymi z najbardziej zanieczyszczonych przedmiotów w domu, dużo bardziej niż zlew czy deska do krojenia. Pozostające w nich resztki jedzenia to pożywka dla drobnoustrojów, które mogą szybko się namnażać i łatwo przenosić na kolejne powierzchnie.

Bakterie kochają gąbki do naczyń

W ramach eksperymentu naukowcy nanieśli na dostępne w sprzedaży gąbki bakterie Escherichia coli, Salmonella oraz Staphylococcus aureus. Okazało się, że wszystkie patogeny intensywnie namnażały się już w ciągu kilku dni, nawet jeśli początkowo ich liczba była niewielka.

To jednak nie koniec złych wiadomości. Bakterie przetrwały również po całkowitym wyschnięciu gąbek przez kilka dni. Co więcej, badanie wykazało, że już niewielki nacisk wystarczył, aby przenieść je z gąbki na inne powierzchnie. Oznacza to, że podczas sprzątania mogą łatwo trafić na żywność i jeśli nie zostanie ona odpowiednio podgrzana, doprowadzić do zatrucia pokarmowego.

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Zamień gąbkę na mikrofibrę

Autorzy badania zwracają również uwagę, że wygląd czy zapach gąbki nie świadczą o jej bezpieczeństwie. Nawet egzemplarze z bardzo dużą liczbą bakterii nie różniły się od nowych i nie wydzielały nieprzyjemnej woni. Dlatego nie warto czekać z wymianą do momentu, aż gąbka zacznie wyglądać na zużytą.

Jeżeli gąbka miała kontakt z powierzchniami, na których przygotowywano surowe mięso, najlepiej wyrzucić ją jak najszybciej. W domach, w których mieszkają małe dzieci, seniorzy lub osoby z osłabioną odpornością, warto wymieniać gąbki jeszcze częściej. Liczbę bakterii można również ograniczyć, podgrzewając ją przez co najmniej dwie minuty w wodzie o temperaturze przekraczającej 70 st. C.

Naukowcy wskazują też, że lepszą alternatywą dla tradycyjnych gąbek mogą być ściereczki z mikrofibry. Gromadzą mniej bakterii, szybciej wysychają i można je regularnie prać w pralce. Aby skutecznie usuwać drobnoustroje, powinny być prane w temperaturze co najmniej 60 st. C.

Wyniki te potwierdzają, że kuchenne gąbki stanowią istotny rezerwuar drobnoustrojów w gospodarstwach domowych i podkreślają potrzebę ich regularnej wymiany lub zastąpienia innymi akcesoriami do sprzątania



