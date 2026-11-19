W skrócie Międzynarodowy zespół matematyków opracował nowy algorytm kolorowania map czterema barwami, osiągając optymalny czas liniowy po 30 latach od ostatniego dużego postępu.

Kluczem do sukcesu było odkrycie dużej liczby tzw. konfiguracji redukowalnych w grafach planarnych, co pozwala na rozpoczęcie kolorowania równocześnie z wielu punktów.

Metoda pozwala na szybsze kolorowanie map i może być stosowana do badania powierzchni obiektów z otworami, na przykład koła do pływania czy kawałka sera z dziurami.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Naukowcy stworzyli przełomowy algorytm do kolorowania map

Międzynarodowy zespół matematyków i informatyków przedstawił przełomowy algorytm do kolorowania map za pomocą maksymalnie czterech barw, osiągając optymalny czas liniowy po 30 latach od poprzedniego znaczącego postępu w tej dziedzinie.

Badania, prowadzone przez uczonych z Uniwersytetu Kopenhaskiego, Duńskiego Uniwersytetu Technicznego, Uniwersytetu Tokijskiego oraz National Institute of Informatics w Tokio trwały blisko dekadę. Prace opisano w artykule nagrodzonym podczas konferencji FOCS 2026, a wkrótce potem opublikowano kolejny tekst pokazujący rozwiązanie w optymalnym czasie liniowym. Oba teksty ukazały się jako preprinty w serwisie arXiv.

Zasada samego zagadnienia wydaje się na pierwszy rzut oka prosta. Chodzi o to, czy każdą mapę można pokolorować używając co najwyżej czterech kolorów tak, aby żadne dwa sąsiadujące ze sobą regiony, kraje czy stany nie miały tej samej barwy. Choć od 1976 r. wiadomo, że odpowiedź brzmi "tak", znalezienie samej barwy dla poszczególnych fragmentów mapy było dotąd problemem trudniejszym w efektywnym obliczeniu.

"Poprzednie dowody pokazywały, że zawsze można pokolorować mapę używając czterech kolorów. Ale nie są one zbyt dobre w faktycznym znajdowaniu kolorów dla każdego pojedynczego regionu na mapie. Nowy algorytm jest wydajny i zapewnia o wiele szybszy sposób kolorowania" - mówi prof. Mikkel Thorup z Wydziału Informatyki na KU, jeden ze współautorów pracy. Zgodnie z matematyczną tradycją wszyscy autorzy wnoszą równy wkład.

Choroba czterech barw. Matematycy łapią ją od 174 lat

Historia problemu czterech barw sięga 174 lat wstecz - do roku 1852, w którym angielski matematyk Francis Guthrie sformułował hipotezę po zauważeniu, że do pokolorowania mapy hrabstw Anglii wystarczą cztery kolory. Pierwszy ogłoszony dowód przedstawił w 1879 r. Alfred Kempe i utrzymał się on przez 11 lat, zanim wykazano błąd w rozumowaniu.

Na pełny i poprawny dowód trzeba było czekać do 1976 r., gdy Kenneth Appel i Wolfgang Haken oparli go w dużej mierze na obliczeniach komputerowych. Wywołało to dyskusję w środowisku, ponieważ żaden matematyk nie mógł ręcznie sprawdzić tysięcy komputerowych weryfikacji. Warto na marginesie odnotować, że dziś, gdy dowodów matematycznych i fizycznych dostarczają potężne systemy AI, otwiera się w nowym oknie (co szerzej omawialiśmy w GeekWeeku), ludzcy naukowcy w jeszcze większym stopniu nie są w stanie ogarnąć ich toku rozumowania.

Rozwiń

W 1996 r. (pojawia się też data 1997 r. jako moment pojawienia się przystępniejszego dowodu) Robertson, Sanders, Seymour i Thomas opracowali bardziej przystępny dowód, dający najlepszy wówczas algorytm. Był to jednak algorytm kwadratowy, więc wraz ze wzrostem grafu obliczenia stawały się znacznie wolniejsze.

Choroba polega na wierzeniu, że musi istnieć prosty dowód dla tak prostego stwierdzenia. Zgaduję, że co najmniej tysiąc matematyków złapał chorobę czterech barw, spędzając miesiące na próbach doprowadzenia tego do skutku, ale nigdy do końca się nie udawało. To choroba, na którą ludzie cierpią od 1852 roku

Skąd w ogóle ta obsesja? "Bo matematycy są nieco szaleni. Większość tego, nad czym pracują matematycy, składa się z bardzo nerdowskich pytań. Stajemy się obsesyjnie pochłonięci tego typu problemem, gdyż stanowi on wyzwanie dla ludzkiego intelektu. A jeśli znajdziemy odpowiedź, prawdopodobnie znajdziemy też odpowiedzi na inne matematyczne łamigłówki" - dodaje informatyk.

Uczeni odkryli nowe podejście. "Nikt wcześniej tego nie wiedział"

Kluczowym odkryciem zespołu stojącym za nowym algorytmem jest spostrzeżenie dotyczące grafów planarnych, czyli matematycznego ujęcia powierzchni takich jak mapy. Badacze wykazali, że grafy zawierają znacznie więcej tzw. konfiguracji redukowalnych - tj. małych fragmentów grafu stanowiących punkt wyjścia do kolorowania - niż wcześniej przypuszczano.

"Wyobraź sobie konfiguracje redukowalne jako uchwyty, za które można złapać, aby rozpocząć kolorowanie czterema barwami. Pokazujemy, że grafy nie zawierają tylko jednego uchwytu, ale zadziwiająco wiele z nich. Nikt wcześniej tego nie wiedział" - wyjaśnia współautor prac, prof. Carsten Thomassen z Uniwersytetu Technicznego w Danii.

Skoro uchwyty (ang. handles) występują w wielu miejscach grafu, a nie tylko w pojedynczym punkcie, kolorowanie można zacząć równocześnie z wielu lokalizacji. Dzięki temu nawet rozległe mapy daje się pokolorować dużo szybciej.

"Przeszliśmy od tego, co matematycy nazywają czasem kwadratowym, do czasu liniowego. Oznacza to, że jeśli mapa zawiera dziesięć razy więcej regionów, obliczenia stają się tylko około dziesięciu razy wolniejsze. W przypadku poprzedniego algorytmu stałyby się około 100 razy wolniejsze" - dodaje uczony.

Nowe spojrzenie na strukturę grafów otwiera drogę do badania bardziej złożonych powierzchni i grafów niż klasyczna płaska mapa. Duża liczba uchwytów pozwala przenieść to podejście na obiekty z otworami, takie jak koło do pływania czy... kawałek sera ementaler.

Źródła:

Københavns Universitet. Breakthrough: Danish researchers find efficient solution to famous 174-year-old mathematical headache. Via Ritzau (2026). Y. Inoue, K. Kawarabayashi, A. Miyashita, B. Mohar, C. Thomassen, M. Thorup. The Four Color Theorem with Linearly Many Reducible Configurations and Near-Linear Time Coloring. arXiv (2026). DOI: 10.48550/arXiv.2603.24880 Y. Inoue, K. Kawarabayashi, A. Miyashita, B. Mohar, C. Thomassen, M. Thorup. Four-Coloring Planar Graphs in Linear Time. arXiv (2026). DOI: 10.48550/arXiv.2610.39753