"Meduza" unosząca się na Marsie. Niezwykłe odkrycie NASA

W skrócie Łazik Curiosity wykonał w 2023 roku zdjęcie obiektu przypominającego meduzę, który pojawił się nad powierzchnią Marsa.

Tajemnicza smuga to w rzeczywistości artefakt wywołany przez promieniowanie kosmiczne uderzające w detektory kamer łazika.

Rzadka atmosfera Marsa oraz brak silnej magnetosfery sprawiają, że naładowane cząstki częściej zakłócają zdjęcia wykonywane przez Curiosity.

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Curiosity to łazik NASA, które przebywa na Czerwonej Planecie od kilkunastu lat. Do tej pory przechwycił mnóstwo zdjęć i na części z nich udało się uchwycić bardzo nietypowe zjawiska. Jednym z nich z pewnością jest "meduza", której fotografię udało się zrobić w 2023 r.

Łazik Curiosity uchwycił na Marsie unoszącą się "meduzę"

Widoczne w artykule zdjęcie zostało zrobione przez łazik Curiosity 20 sierpnia 2023 r. o godzinie 22:27:46 UTC. Kolejne fotografie tego samego miejsca zostały uchwycone 13 sekund i 25 sekund wcześniej.

Na żadnym z dwóch wcześniejszych obrazów nie widać tego, co udało się uwiecznić na ostatnim. Wygląda to jak meduza unosząca się nad powierzchnią. Czy na Marsie występują nieznane formy życia? Tego dokładnie nie wiadomo, ale z pewnością nie jest to "forma" widoczna na zdjęciu. W rzeczywistości udało się tu uchwycić ciekawe zjawisko, które zachodzi w atmosferze Czerwonej Planety.

"Meduza" uchwycina przez łazik Curiosity na Marsie w 2023 r. NASA/JPL-Caltech NASA

Ta ulotna smuga może być spowodowana promieniowaniem kosmicznym, które na Ziemi nie ma tak dużego wpływu. Na Marsie jest inaczej. Atmosfera Czerwonej Planety jest niezwykle rzadka (mniej niż 1 proc. naszej), a ponadto nie występuje tam silna magnetosfera zapewniająca dodatkową ochronę.

NASA uchwyciła na Marsie artefakt promieniowania kosmicznego

Wspomniana "meduza" to tak naprawdę artefakt, który powstał w trakcie robienia zdjęć przez łazik Curiosity. Te naładowane cząstki regularnie uderzają w detektory kamer działających w takim, a nie innym środowisku.

Na tysiącach zdjęć otrzymanych z Curiosity, niemal co tydzień widzimy te z jasnymi punktami

Na innych zdjęciach z Curiosity często przypominają jasne plamy. Tak jakby ktoś uderzył w kamerę z daleka małym wskaźnikiem laserowym. Mogą mieć też inne formy, na przykład podłużne smugi.



