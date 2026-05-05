Jedna z największych aglomeracji globu (czwarta po Tokio, Seulu i Dżakarcie aglomeracja miejska świata), zamieszkana przez około 22 miliony ludzi, powstała na osuszonym dnie dawnego jeziora. Historyczne uwarunkowania do dziś wpływają na strukturę miasta - część ulic była kiedyś kanałami, a na obrzeżach wciąż można znaleźć ślady tej przeszłości.

Meksyk - metropolia zbudowana na jeziorze

Bo to właśnie podłoże okazuje się dziś jednym z kluczowych czynników problemu. Intensywna eksploatacja wód gruntowych oraz rozwój urbanistyczny doprowadziły do kurczenia się warstw wodonośnych, co bezpośrednio przekłada się na stopniowe zapadanie się terenu.

Nawet 2 centymetry miesięcznie

Według najnowszych obserwacji, w niektórych rejonach miasta grunt obniża się średnio o około 2 centymetry miesięcznie, co w skali roku daje blisko 24-25 centymetrów. W ciągu niespełna stulecia oznacza to spadek poziomu terenu o ponad 12 metrów, a skala zjawiska jest tak duża, że może być rejestrowana z orbity okołoziemskiej.

Osiadanie gruntu coraz wyraźniej odbija się na funkcjonowaniu miasta. Deformacje dotykają kluczowych elementów infrastruktury - od systemu metra, przez kanalizację i wodociągi, po budynki mieszkalne i sieć dróg.

Widocznym symbolem problemu są również zabytki, które zaczynają się przechylać -jednym z przykładów jest historyczna katedra, której budowa rozpoczęła się w XVI wieku. Jednocześnie kurczące się zasoby wód gruntowych pogłębiają kryzys wodny, który już dziś stanowi poważne wyzwanie dla mieszkańców.

Miasto Meksyk zapada się w oczach, nawet 2 cm miesięcznie (obszary zaznaczone na mapie na niebiesko) (NASA/JPL-Caltech/David Bekaert NASA

NISAR ujawnia to, czego nie widać z Ziemi

Kluczowe dane pochodzą z pomiarów przeprowadzonych przez satelitę NISAR, wspólny projekt NASA i Indyjskiej Agencji Kosmicznej. System pozwala monitorować zmiany powierzchni Ziemi w czasie rzeczywistym i analizować procesy zachodzące pod jej powierzchnią. Dzięki temu naukowcy mogą dokładniej określić skalę i dynamikę zjawiska, a w przyszłości planują jeszcze bardziej szczegółowe analizy, nawet na poziomie pojedynczych budynków.

Choć osiadanie gruntu w mieście Meksyk nie jest zjawiskiem nowym, przez dekady było marginalizowane. Działania ograniczały się głównie do zabezpieczania wybranych obiektów, w tym zabytków. Dopiero nasilający się kryzys wodny sprawił, że władze zaczęły przeznaczać większe środki na badania i analizę problemu. Nowe dane satelitarne mogą okazać się przełomowe, nie tylko w lepszym zrozumieniu procesów zachodzących pod powierzchnią miasta, ale także w opracowaniu strategii ograniczania ich skutków w przyszłości.

