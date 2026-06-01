Merkury ma lód. Naukowcy rozwiązują zagadkę sprzed lat

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Merkury to planeta, która znajduje się najbliżej Słońca i jest tam gorąco. Mimo to świat ma lód wodny i naukowcy od dawna zastanawiają się nad tym, skąd się tam wziął. Nowe badania wykazały, że osadzał się bardzo szybko, a nie przez długi czas. Uczeni skłaniają się ku teorii, że Merkury zawdzięcza lód wodny zderzeniu z asteroidą.

Grafika przedstawiająca możliwe powstanie lodu wodnego na Merkurym w wyniku uderzenia asteroidy.
Skąd Merkury ma lód wodny? Może to być efekt uderzenia asteroidy.NASA/JPLmateriał zewnętrzny

Merkury jest najbliżej Słońca i panujące tam za dnia temperatury przekraczają 400 stopni Celsjusza. Jednak po stronie nocnej spadają znacznie poniżej "zera" i w rzeczywistości na planecie występuje lód wodny. Znajduje się on w wiecznie zacienionych miejscach, ale skąd pochodzi?

Merkury ma lód wodny w okolicach biegunów

Ogólnie uważa się, że Merkury to gorący świat i jest w tym sporo prawdy. Warto jednak mieć na uwadze, że planeta nie ma atmosfery jak Ziemia i po stronie nocnej szybko się wychładza. Spadki temperatury sięgają nawet -180 stopni Celsjusza!

Mimo to wydaje się, że jest to ostatnia planeta Układu Słonecznego, gdzie można byłoby szukać lodu, ale tak naprawdę występuje on w regionach biegunów. Odkryto go już w latach 90. z wykorzystaniem teleskopów naziemnych. Później zostało to potwierdzone w ramach badań sondy MESSENGER agencji NASA, która odkryła spore ilości lodu w wiecznie zacienionych kraterach.

Przez lata rodziło się jednak pytanie: skąd Merkury ma swój lód wodny? Odpowiedź mogą przynosić nowe badania, gdzie grupa naukowców wykorzystała symulacje komputerowe.

Lód wodny na planecie Merkury w wyniku dużego uderzenia asteroidy

Badania przeprowadził zespół pod kierownictwem Parvathy Prem z Johns Hopkins Applied Physics Laboratory w Maryland. Założono, że było to wynikiem uderzenia dużej asteroidy. Podobnej do tej, która stworzyła na planecie krater Hokusai o szerokości 97 kilometrów.

Analiza wykazała, że Merkury może zawdzięczać swój lód wodny zaledwie jednej kolizji z asteroidą, a jego osadzanie zajęło tylko jeden dzień słoneczny (176 dni na Ziemi).

W ciągu nieco ponad godziny po uderzeniu para wodna powstała w wyniku uderzenia rozprzestrzeniła się, całkowicie otaczając planetę
wyjaśniają autorzy badania.

Przeprowadzone symulacje pokazały, że taki efekt mógł zostać uzyskany w wyniku uderzenia wielkiej asteroidy o średnicy około 17 kilometrów i lecącej z prędkością 30 kilometrów na sekundę. Tak powstała para wodna częściowo znalazła "schronienie" przed Słońcem w zacienionych kraterach, gdzie skropliła się i zamarzła.

Merkury będzie dokładniej badany przez sondę Bepicolombo, która ma wejść na jego orbitę za kilka miesięcy. Jest to wspólna misja Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz Japończyków z JAXA.

Zobacz również:

Merkury - planeta Układu Słonecznego, która nie powinna istnieć.
Nauka

Ta planeta Układu Słonecznego nie powinna istnieć. Czy rozwiążą jej zagadkę?

Dawid Długosz
Dawid Długosz


Smutne odkrycie Polaków. Lodowce uwalniają groźne metalePolsat NewsPolsat News

Najnowsze